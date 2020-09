CB Correio Braziliense

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor:

Valor: R$ 150.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ib mec.br/df/cursos/extensao-presen cial/direito/compliance-e-anticor rupcao.

Hip-hop

O professor Willocking oferece workshop de hip-hop. A aula inaugural será no dia 10 de setembro. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 9 9463-4726 ou pelo email ins cricaoascapcultural@gmail.com. Local: EQNO 1/3, Lote A, área especial, Setor “O”.

Qualificação profissional

O Senac-DF abre inscrições para cursos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas áreas de beleza, gastronomia, moda, tecnologia de informação, gestão e negócios, saúde e turismo e lazer. Serão ofertadas 2.268 vagas em 59 cursos técnicos e de formação inicial e continuada. As inscrições devem ser feitas no site da instituição (www.df.se nac.br/inscricao-psg/) até a data limite ou preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes. Quando: até 8 de setembro. Valor: gratuito.

Guia de turismo

O Senac-DF está com inscrições abertas para o curso técnico em guia de turismo, com carga horária de 800 horas. As aulas iniciarão em 8 de setembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, com possibilidade de aulas diurnas aos sábados, uma vez por mês, das 9h às 15h, que serão previamente informadas pela unidade educacional. Investimento: R$ 406,50 em até 12 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. A inscrição deve ser feita presencialmente na unidade de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), localizada na quadra 5 do Setor Comercial Sul.

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, e escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses em geral e traduções português e inglês.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do Youtube www.youtube.com/chan nel/UCH_ZwYUmBg nMhDzX7e444aA/featured.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula.

Curso superior

O câmpus Samambaia do Instituto Federal de Brasília (IFB) lança processo seletivo para ingresso no curso superior de licenciatura em educação profissional e tecnológica. São 30 vagas para quem já possui um curso de graduação (bacharéis ou tecnólogos). O curso tem duração de 1.400 horas. Metade das vagas é distribuída para candidatos que estudaram em escolas públicas. As inscrições podem ser feitas até 13 de setembro. Informações: processoseletivo.sa mambaia@ifb.edu.br. No campo “assunto”, escrever: “Seleção para o Curso de Educação Profissional e Tecnológica 2/2020”.

OUTROS

Loja colaborativa

Empreendedores que vendiam produtos em feiras nas praças das quadras do Guará podem oferecê-los, agora, por meio da loja virtual www.lojinha.jornaldoguara.com.br. O cadastro é gratuito, realizado pelo e-mail alojinhabrasilia@gmail.com.

Voluntariado

O projeto Educação Compartilhada, desenvolvido por seis ex-alunos do Colégio Marista João Paulo II para oferecer ferramentas para ampliar as oportunidades de estudantes da rede pública no acesso à universidade, principalmente neste momento de suspensão das aulas presenciais, está arrecadando, até 4 de setembro, materiais didáticos que serão direcionados para os inscritos na ação voluntária. Os livros, apostilas e outros materiais de apoio poderão ser entregues na portaria lateral do Colégio Marista João Paulo II, na 702 da Asa Norte, das 10h às 18h.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Oficinas literárias

Como parte da programação da 6ª Jornada Literária do Distrito Federal, em setembro e outubro acontece um ciclo de palestras e oficinas literárias com autores brasileiros contemporâneos. A programação começa hoje, das 9h às 10h30, com o ilustrador e escritor Roger Mello, que realiza a oficina Livro, imagem e palavra. Na sexta-feira, das 14h às 15h30, o poeta e crítico literário Alexandre Pilati ministra a palestra Construindo um país de leitores. Os eventos são gratuitos, abertos a toda a comunidade e acontecem no canal da Jornada Literária do Distrito Federal no YouTube e no Facebook.

Veredinha

crédito: Evandro Matheus/Esp. CB/D.A Press

O Lago Veredinha é a principal área de lazer dos moradores de Brazlândia. Nesta semana, começaram as obras de revitalização da orla do lago, que receberá 3,2 mil metros quadrados de pavimentação nova.

Isolamento social

O impacto direto do isolamento social na vida de milhões de pessoas será tema de debate da próxima edição do projeto PTexto Apresenta. A live acontece hoje, às 18h, e pode ser acessada pelo canal da Agência no YouTube. Participam: Fábio Deboni, gerente-executivo do Instituto Sabin; Fernanda Scalzavara, coordenadora do curso de graduação em serviço social, do Centro Universitário IESB; e Roberta Abreu, coordenadora do Instituto Bancorbrás (Bancorbrás). Mais informações: www.profissionaisdotexto.com.br.



Capacitação profissional

A Kroton oferece gratuitamente conteúdos sobre o mercado de trabalho, além de histórias de sucesso e dicas de executivos por meio de plataforma de empregabilidade. Informações: KFerreira@webershandwick.com.

Desligamentos programados de energia

GUARÁ

Área Especial 2: lote F, blocos 1, 2, 3, das 7h50 às 14h.

GAMA

Núcleo Rural Ponte Alta: chácara 28, das 8h40 às 16h.

VICENTE PIRES

Colônia Agrícola Vicente Pires: rua 3, chácara 82, lotes 11, 11-A, 12, 12-A, 13, 13-B, 14, 14-A, 14-B, das 8h50 às 16h30.

Asa Norte

Rua barulhenta

Um leitor que não quis se identificar entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar do barulho nas ruas da Asa Norte. “Diariamente, caminhões e outros veículos circulam pela quadra anunciando vários produtos, de pamonhas a frutas e verduras. Colocam o som no último volume, perturbando o sossego de quem está em casa ou no trabalho. O ruído é tão intenso que, por vezes, não é possível conversar ou falar ao telefone”, relata. “Outro dia, um caminhão ficou estacionado na via, em frente a nossa residência, obstruindo o tráfego por 36 minutos, marcados no relógio, com a sua ladainha de venda de verduras e frutas. A gente chama o 190, mas não vem nenhuma patrulha acabar com esse abuso”, finaliza.

» A Polícia Militar informou que repassou os dados do veículo para o Batalhão de Trânsito para que o condutor seja localizado e orientado quanto à diminuição do volume do som, sob risco de autuação por perturbação da tranquilidade e desobediência, conforme o caso. O Detran-DF esclareceu que vai encaminhar uma equipe de policiamento e fiscalização de trânsito ao local para averiguar se o veículo possui permissão para uso do som veicular e, ainda, se cumpre os demais quesitos de segurança viária. Reclamações podem ser feitas pelo telefone 162 ou pela internet (http://www.detran.df.gov.br/category/ouvidoria/).









Ceilândia

Quadra abandonada

O confeiteiro Leonardo Rosa, 32 anos, morador da Guariroba, em Ceilândia, reclamou do abandono da quadra que fica ao lado do Centro de Ensino médio (CEM) 04. “Eu moro há muito tempo aqui na região. Antes, a quadra era usada como uma área de lazer pela comunidade, mas, atualmente, serve como ambiente para vândalos, usuários de drogas e depósito de lixo”, aponta. “Vi notícias que a administração está reformando algumas quadras, mas essa está inclusa no projeto? Acredito que uma obra cairia muito bem e as pessoas vão poder voltar a praticar vôlei, futsal, basquete, atletismo e corrida”, finaliza.

» A Administração de Ceilândia informou que está em andamento um projeto para a revitalização das quadras de esportes por meio de parceria entre administração e comunidade. Um dos espaços que começaram a receber as benfeitorias foi na quadra de esporte da QNM 23/25, em Ceilândia Sul. A previsão é que outras quadras sejam contempladas com revitalização.