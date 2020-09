Espaço cultural em Santa Maria é arrombado e tem equipamentos roubados

CB Correio Braziliense

O Espaço Cultural Moinho de Vento, arrombado na madrugada de hoje. - (foto: Reprodução/Facebook)

O Espaço Cultural Moinho de Vento foi arrombado na madrugada desta terça-feira (1/9), por volta das 3h. Os criminosos levaram pertences como instrumentos musicais, computadores, equipamento de som e camisetas que eram vendidas como forma de captar recursos, segundo post dos administradores do espaço em uma rede social.

O espaço fica na quadra 304/307, em Santa Maria Sul, e oferece diversas atividades culturais para a comunidade. Devido à pandemia do novo coronavírus, o espaço estava fechado, mas os administradores planejavam voltar as atividades.

“Tomando todos os cuidados necessários, a retomada das atividades seria com turmas reduzidas e produção de lives com apresentações musicais”, informa no post. Com o furto, a volta das atividades está suspensa. O espaço pede para entrar em contato com a página em caso de informações sobre os equipamentos roubados.