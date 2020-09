Procon notifica 17 lojas de materiais de construção após denúncias de preços abusivos

CB Correio Braziliense

O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) notificou 17 lojas de materiais de construção durante uma operação nesta segunda-feira (31/8). O órgão recebeu denúncias de consumidores que questionaram preços acima da média nesses estabelecimentos durante o mês passado.

Entre os produtos com reclamações registradas havia: milheiro de tijolos, sacos de cimento, ferro três oitavos e brita zero. O Procon pediu as notas fiscais de compra e venda dos produtos, para verificar possíveis cobranças excessivas.

Aos fiscais, os empresários alegaram se tratar de repasse de custos por causa da falta dos itens no mercado. No entanto, o Procon vai verificar se isso ocorreu ou se houve aumento desnecessário durante a pandemia da covid-19.

Os estabelecimentos têm até 11 de agosto para apresentar resposta formal ao Procon e justificar a subida dos preços. Se for constatado aumento abusivo, cada empresa pode ser multada em até R$ 9 milhões.

