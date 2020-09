Eixo capital

AM Ana Maria Campos

(foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

CPI x Presidência da Câmara

A CPI da Pandemia está amarrada a outra articulação importante na Câmara Legislativa. A eleição para a Mesa Diretora que ocorre em dezembro. Candidato à reeleição, o atual presidente, Rafael Prudente (MDB), trabalha para impedir uma investigação política contra o Executivo. Mas barrar a criação da CPI que tem 13 assinaturas pode significar um desgaste com eleitores de sua recondução. Dilema para Prudente. Sorte dele que ainda não há um nome forte na concorrência.

TCDF aponta locação desnecessária de radares eletrônicos

O Tribunal de Contas do DF determinou que o coronel da reserva Jair Tedeschi ressarça os cofres públicos com o montante de R$ 4.835.684,76. A quantia se refere à atuação do militar na direção-geral do Detran-DF, em 2014. Segundo auditoria, relatada pelo conselheiro Paulo Tadeu, houve locação acima da capacidade do órgão de oito radares eletrônicos de controle de velocidade. Tedeschi foi julgado à revelia. Ele disse à coluna que ainda não foi notificado e vai apresentar recurso.

Nas mãos da Procuradoria

Rafael Prudente pediu um parecer da Procuradoria da Câmara Legislativa sobre o requerimento da CPI da Pandemia. O vice-presidente da Casa, Rodrigo Delmasso (Republicanos), questiona duas coisas: a criação de uma CPI para apurar irregularidades com recursos federais, como é o caso da saúde; e a instalação de uma comissão quando há requerimento de outras duas na frente, uma, inclusive, já está em funcionamento, a do Feminicídio.

Centrão é o nó

Se a CPI da Pandemia for criada, o nó estará no centrão da Câmara Legislativa. Pela divisão dos blocos, o autor do pedido de criação da comissão, Leandro Grass (Rede), e a deputada Arlete Sampaio (PT) devem ser indicados. Do centrão, sairá outro nome. Esse é o ponto. O indicado deve ser Eduardo Pedrosa (PTC), um independente. Os governistas não querem.

A pergunta que não quer calar….

Daria para Deltan Dallagnol compatibilizar a pressão de políticos e de quem torce contra a Lava-Jato com a preocupação e os cuidados necessários para a saúde de uma filha?

De pai para filho?

O empresário Eduardo Pedrosa, pai do deputado distrital Eduardo Pedrosa, tem criticado o governo pelas denúncias na compra de testes para covid-19, foco da CPI da Pandemia e da Operação Falso Negativo. O filho sempre disse que tem personalidade própria. Mas...

Siga o dinheiro

R$ 3.465.944.646,21

É o saldo atual no Fundo Solidário Garantidor da Previdência do DF, segundo levantamento do gabinete do deputado Chico Vigilante (PT).

Só papos

“Sim, é verdade que estou de saída da coordenação da Lava-Jato. É uma decisão difícil, mas o certo a fazer por minha família. Continuarei a lutar contra a corrupção como procurador e como cidadão. A Lava-Jato tem muito a fazer e precisa do seu e do meu apoio”

Procurador da República Deltan Dallagnol



“Acho que qualquer pessoa que fique muito tempo na mesma posição acaba, de alguma forma, perdendo a capacidade e produtividade que tem nos primeiros anos de trabalho, então a alternância é boa”

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ)