Falso Negativo

A juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais, autorizou a transferência do secretário afastado de Saúde, Francisco Araújo Filho, para o Batalhão da Polícia Militar do Núcleo de Custódia da PM. Ele teve a prisão preventiva decretada pelo desembargador Humberto Ulhôa, do Tribunal de Justiça do DF, por suspeita de fraude e corrupção na compra de kits para testes da covid-19. Os demais investigados estão na ala de vulneráveis do Centro de Detenção Provisória (CDP), com exceção do subsecretário afastado de Administração Geral da Secretaria de Saúde Iohan Struck que ainda não se apresentou.