PM prende suspeito de fornecer drogas a traficantes no Guará

(foto: PMDF/Divulgação)

Policiais militares prenderam um homem de 23 anos suspeito de traficar drogas no Guará. Segundo informações da corporação, o acusado fornecia entorpecentes e outros traficantes da região administrativa.

No momento da prisão, o homem, que estava acompanhado de duas mulheres, tentou fugir com elas. Ele se desfez de uma mochila antes da abordagem, porém, os militares conseguiram prendê-los.

Dentro da mochila, havia três quilos de maconha. O suspeito confessou que era dono da droga e disse que a venderia no Guará. Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), junto com as mulheres, que terão a participação no crime investigada.