Brasília completa 100 dias sem chuva, afirma Inmet. Umidade pode chegar aos 20%

MM Mariana Machado

(foto: ED ALVES/CB/D.A Press)

Brasília completa, nesta quarta-feira (2/9), 100 dias sem chuva. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o último registro aconteceu em 25 de maio, quando começou a estiagem. Embora algumas áreas isoladas do Distrito Federal tenham tido chuvas rápidas, em 22 de agosto, devido a uma frente fria, o volume de água sequer chegou a ser contabilizado nos registros do Inmet.

Com a seca, as temperaturas também sobem, e o calor predomina ao longo do dia. Para esta quarta, a previsão é de que os termômetros cheguem aos 31 ºC no DF, e aos 29 ºC na área central. A mínima registrada ficou em 16 ºC no Plano Piloto, e 14 ºC nas regiões de Planaltina e Paranoá.

De manhã, no entanto, parece mais frio ainda, como explica o meteorologista Heráclio Alves. "Como os ventos estão em torno de 25 km/h, a sensação térmica é de 12 ºC. Mas, no decorrer do dia, sem nebulosidade, a temperatura vai aumentar."

A umidade deve variar entre 70% e 20%. "Não há muita mudança em relação ao restante da semana. Teremos céu com poucas nuvens, e sem chuva. Será uma tarde quentinha e seca", afirma Heráclio.