Adolescentes são apreendidos depois de assalto em salão de beleza

CB Correio Braziliense

(foto: Divulgação / PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu três adolescentes suspeitos de ato infracional análogo a crime de roubo em um salão de beleza em Planaltina. Na última terça-feira (1º/9), os jovens teriam entrado no estabelecimento, armados com faca, anunciando o assalto.

Eles teriam levado os pertences das pessoas que estavam no local, deixando-as amarradas. Em seguida, tomaram o carro de uma das vítimas, um Fiat Punto branco. A proprietária registrou ocorrência e, à noite, uma equipe da PMDF avistou o veículo circulando na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia Sul).

Os policiais iniciaram uma perseguição, passando pela Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), até o Eixo Monumental. Os suspeitos chegaram a entrar na contramão da via N1, na altura do Palácio do Buriti, mas foram alcançados na Rodoviária, onde ainda tentaram fugir a pé, mas foram detidos.

Cinco pessoas estavam a bordo, sendo duas moças e os três rapazes que teriam participado da ação no salão de Planaltina. Todos foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde as vítimas fizeram a identificação dos adolescentes como os mesmos que estiveram no assalto.