Acidentes de trânsito no DF deixam motociclista em estado grave

CB Correio Braziliense

(foto: Cícero Lopes/CB/D.A Press)

O Corpo de Bombeiros registrou ao menos dois acidentes nas vias que cortam o Distrito Federal, em menos de 12 horas. Na noite de terça-feira (1º/9), uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma vítima em estado grave.

O acidente aconteceu na DF-180, próximo à Ponte Alta, região do Gama. Segundo a corporação, um Fiat Uno branco se chocou contra uma moto Honda CG 150. O motorista, identificado como Wesley Ribeiro de Sá, 40 anos, não se feriu, mas o motociclista, Antônio Carneiro Neto, 57 anos, não teve a mesma sorte.

Ele teve o pé esquerdo amputado, fratura exposta na perna e braço esquerdo. Ele foi levado, em estado grave, com sinais de choque, desorientado e instável, para o Hospital Regional do Gama. Os bombeiros não souberam informar a dinâmica do acidente.

Capotamento

Na manhã desta quarta-feira (2/9), mais um acidente aconteceu, desta vez, em Taguatinga Norte, próximo ao Hospital Anchieta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma colisão, seguida de capotamento em um cruzamento.

Os militares estiveram no local para prestar socorro e informaram que não houve vítimas, apenas danos materiais e impacto no trânsito.