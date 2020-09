Agências do Trabalhador oferecem 144 vagas de emprego; confira

CB Correio Braziliense

(foto: Carlos Moura/CB/D.A Press - 3/6/15)

As Agências do Trabalhador estão com 144 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (2/8). Destas, 24 são para a área de saúde: auxiliar de laboratório de análises clínicas, auxiliar técnico em laboratório de farmácia, técnico de enfermagem, técnico de laboratório e técnico em nutrição. O requisito para elas é ensino médio completo.



Outra área com muitas oportunidades é para tratorista operador de roçadeira (20). Ensino médio completo também é pré-requisito, mas não é preciso ter experiência prévia. Salário é de R$ 1.539,54 mais benefícios.

Além disso, há quatro vagas para manobristas, uma vaga para instalador de som e acessórios de veículos, uma para pintor de carros e uma para mecânico. Esta última paga o melhor salário, R$ 3 mil. Outras três vagas também têm o mesmo salário. São elas: ajustador mecânico de manutenção, contador e gerente de hotel. Para todas elas, é preciso ter experiência.

Pessoas com deficiência têm oportunidades como operador de caixa (sete vagas), repositor de mercadorias (10 vagas), além de terem reserva de vagas em alguns cargos da área de saúde: técnicos de enfermagem e nutrição e auxiliar técnico em laboratório de farmácia.

Os interessados em se candidatar às oportunidades devem procurar uma das Agências do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em razão da pandemia, apenas 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. As agências do Paranoá e da Câmara Legislativa estão fechadas temporariamente e a unidade do Guará está atuando de forma itinerante.



Também é possível acessar as oportunidades pelo aplicativo Sine Fácil. Confira as vagas disponíveis no site.