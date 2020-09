Alameda dos Ipês: um ponto de encontro com a natureza na capital

AC Ana Clara Avendaño*

Os Ipês amarelos da Quadra 402/403 Norte convidam moradores e pessoas que passam pela área a contemplar a natureza. - (foto: Ana Clara Avendaño/Esp. CB/D.A Press)

Em 2020, as pessoas passaram a ressignificar os locais públicos e o modo de se relacionar devido às medidas de prevenção e enfrentamento à covid-19. Na Quadra 402/403 Norte, um local conhecido como Alameda dos Ipês e Corredor dos Ipês amarelos chama a atenção dos brasilienses, que se sentem convidados a apreciar a beleza das árvores mais de perto.

O bosque é um ambiente para fugir da rotina do home office e da tensão de trabalhar presencialmente. A administradora Eliane de Lima, 41 anos, decidiu visitar o local e ter um momento de descontração com a irmã. “A primeira vez que eu vi esses ipês eu estava dentro de um ônibus, mas não pude descer e contemplá-los. Hoje, tive a oportunidade de vir e estar em um ambiente com outras pessoas, ainda que seja de forma distante”, conta a moradora do Lago Norte.

As irmãs Galícia e Eliane de Lima resolveram fazer um piquenique e apreciar a beleza das árvores. (foto: Ana Clara Avendaño/Esp. CB/D.A Press)

Para a professora Galícia de Brito, 43, que trabalha em regime de home office, o momento com a irmã na Alameda dos Ipês é reconfortante. “Aqui dá para respeitar o distanciamento, admirar os ipês e fazer um piquenique. Estar em um lugar aberto e ter um pouco de contato com o chão, ver famílias, crianças, é muito bom porque é horrível ficar dentro de casa por muito tempo”, relata Galícia.

O Corredor de Ipês é um um ponto de encontro para familiares que querem matar a saudade, sem quebrar o distanciamento. Verônica Silva, 73, reside na 403 Norte há mais de 30 anos e viu no local uma chance de encontrar a filha de uma forma segura. “Minha mãe mora aqui perto, e nós não temos nos visto muito, mas, aqui, dá para respeitar o distanciamento social”, comenta a professora Emília Silva, 32, filha da aposentada.

Apesar da saudade, mãe e filha respeitam o distanciamento social. (foto: Ana Clara Avendaño/Esp. CB/D.A Press)

Nos últimos dias, Verônica observou aumento de frequentadores no bosque. “Eu vejo que as pessoas estão muito mais atentas à natureza e à beleza do ipês, talvez, pela pandemia, o local ficou mais chamativo à população”, avalia a aposentada.

