Há mais de 62 mil ligações clandestinas no DF, afirma CEB

SS Samara Schwingel

Planaltina, Gama, Brazlândia, São Sebastião, Guará Taguatinga e Lago Sul são as regiões com maior número de ligações clandestinas encontradas - (foto: Breno Fortes/CB)

No Distrito Federal, há cerca de 62 mil ligações clandestinas. De acordo com o levantamento da Companhia Energética de Brasília (CEB), as irregularidades, registradas no segundo semestre de 2019, causaram um prejuízo anual de R$96 milhões. As regiões com maior número de ligações clandestinas são Planaltina, São Sebastião, Taguatinga, Guará, Lago Sul, Gama e Brazlândia.

Neste segundo semestre de 2020, a fim de combater as irregularidades, a CEB contratou, por meio de uma empresa terceirizada, 22 equipes para atuarem no combate às perdas, realizando fiscalização, levantamento, triagem de medidores e retirada de ligações clandestinas. Em paralelo a essa ação, é realizado um trabalho de inteligência utilizando o cruzamento de bases de dados com o objetivo de identificar alterações nos padrões de consumo e, assim, trazer eficácia para o processo de fiscalização.

Entre os crimes mais comuns que impactam no fornecimento de energia elétrica à população do DF estão ligações clandestinas, furtos de cabos de energia e transformadores, fraudes em medidores de energia elétrica e abalroamento de postes.

Combate

Com o mesmo objetivo de diminuir o número de ligações clandestinas no DF, a CEB firmou um acordo com a Polícia Civil para coibir crimes praticados contra a distribuidora de energia. A iniciativa busca realizar um trabalho integrado para intensificar as operações de investigação e demais ações de repressão.

Além disso, a companhia também recebe apoio do Governo do Distrito Federal (GDF) para garantir a possibilidade de instalação de medidores em áreas com algum tipo de embargo e que ainda não possuem o serviço. Essa medida visa trazer segurança para a população e reduzir as perdas da CEB. Também, é objetivo da ação melhorar a arrecadação, mitigar problemas estruturais de sobrecarga na rede elétrica e, consequentemente, de falta de energia nessas regiões, melhorando o fornecimento de energia à população do DF.

Inadimplência

Desde 24 de março, a CEB interrompeu os cortes no fornecimento por causa de inadimplência. As ações de combate são realizadas apenas em unidades que possuem autoreligação (unidades que estavam desligadas antes da pandemia e que realizaram a ligação à revelia) ou que estão ligadas clandestinamente.

Para auxiliar aqueles clientes que estão tendo dificuldades para se manterem adimplentes com a conta de energia, a CEB lançou uma nova edição do RECUPERA. O programa foi prorrogado até 30 de setembro e dispõe de uma série de opções para que os clientes possam parcelar a dívida, inclusive com a opção de parcelamento com entradas mais baixas ou sem entrada, com a presença de avalista.



Para aderir ao RECUPERA, o cliente deve acessar a Agência Digital da CEB, clicar em “Serviços Expressos”, depois selecionar a opção “Parcelamento de Débitos” e preencher todos os dados solicitados. Após análise, a resposta será enviada para o e-mail cadastrado em até três dias úteis, não havendo necessidade do cliente ligar para a companhia.

Porém, para os clientes que precisarem entrar em contato, existe a opção de buscar o atendimento presencial nos postos do Na Hora que tenham retomado o funcionamento. O atendimento deve ser agendado por meio do sistema de agendamento, pelo link.