Tribunal de Justiça apresenta seminários sobre direitos humanos

(foto: Maurenilson Freire/CB/D.A Press. )

As inscrições para o webinar A escravidão é nosso berço? se encerram nesta quarta-feira (2/9). O evento ocorrerá em 9 de setembro, das 17h às 19h. A ação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) é uma série de webinários que serão oferecidos a magistrados, servidores e cidadãos para discutir sobre direitos humanos. As inscrições devem ser feitas na página da Escola de Administração Judiciária.



A série propõe uma análise do contexto social, político e humanitário no qual os direitos humanos e sociais estão inseridos. A reflexão tem o objetivo de proporcionar uma prática jurisdicional eficiente no atendimento das demandas da sociedade contemporânea.

Os encontros serão feitos pela plataforma Zoom. Para participar da aula on-line, os inscritos homologados poderão acessar, com 15 minutos de antecedência, o endereço encaminhado por e-mail. Os participantes receberão certificados.

No primeiro webinar, os participantes poderão identificar o conceito de culturalismo racista conservador que estrutura a sociedade brasileira; pontuar os aspectos estruturais do culturalismo conservador firmados por Gilberto Freyre em Casa Grande & Senzala; e relacionar a cultura conservadora dominante com as condições sociais atuais, as ações afirmativas, os dilemas e lides forenses que ela acarreta.

Outros temas



Em 15 de setembro, ocorrerá o webinar A igualdade e sua repercussão nas questões de classe, grupo ou gênero, das 17h às 19h. Será analisado o princípio da igualdade e seu caráter relacional; conceito de igualdade tem repercussão nas questões de classe, grupo ou gênero; distonias da atualidade: desigualdades sociais, classe social, riqueza, cor, gênero, sexo; e, ainda, o valor da identidade de cada grupo social na concepção hierarquizada da sociedade brasileira. As inscrições ficarão disponíveis até a próxima quarta-feira (9/9).

O webinar A dignidade humana como vetor social estruturante acontecerá em 22 de setembro, das 17h às 19h. Os alunos terão a oportunidade de relacionar o conceito de dignidade humana e a dimensão alcançada no direito contemporâneo; avaliar a legitimação do princípio como solução para realizar a igualdade substantiva dos indivíduos; pontuar as tensões entre liberdade, moralidade e razão envolvendo identidade de grupo, classe e identidade individual perante a justiça; e discutir acerca das perspectivas de realização do direito nos hard cases (células tronco embrionárias, aborto, união homoafetiva, suicídio assistido). As inscrições ficarão abertas até 16 de setembro.

Por fim, em 29 de setembro, será ministrado o webinar O sentido de coletividade no contexto da Pandemia covid-19, das 17h às 19h. No encontro, os especialistas apresentarão os aspectos da Pandemia e as repercussões sobre a saúde coletiva; identificado o conflito entre o direito de ir e vir e a preservação da viabilidade do sistema de saúde distrital; reflexão sobre o sentido de coesão social e as transformações impostas à sociedade distrital pelo confinamento e a autonomia individual; e avaliação dos conflitos sociais, ideológicos, justiça social, crise mundial, meio ambiente, padrão das organizações econômicas e seus reflexos sobre os direitos humanos e sociais em decorrência da pandemia. As inscrições se encerram em 23 de setembro.

Inscrições

www.tjdft.jus.br/institucional/escola-de-administracao-judiciaria

Com informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)