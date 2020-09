GDF lança edital para obras no Guará

CB Correio Braziliense

Objetivo é manter a qualidade ambiental e urbanística do setor. - (foto: Divulgação/Agência Brasília)

A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) lançou edital de licitação pública para contratação de serviços de revitalização de quatro praças, uma quadra poliesportiva e estacionamentos no Polo de Modas do Guará. O processo foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta quarta-feira (2/9). A previsão de início dos trabalhos é para a primeira quinzena de novembro.

A licitação está marcada para 1º de outubro, às 10h, e terá formato presencial. As empresas interessadas deverão se apresentar e lançar as propostas. O critério de julgamento será o menor preço. Segundo o gerente de engenharia da Diretoria Técnica da Terracap, Carlos Augusto Silva, as obras irão atender à demanda de moradores do Polo de Modas e entorno.

Ele explica que o recrutamento se faz necessário porque, atualmente, as praças da Moda, Central, da Igreja e da Faculdade estão parcialmente ou totalmente debilitadas. O objetivo é manter a qualidade ambiental e urbanística do setor.

Os serviços serão realizados de acordo com a situação de cada praça. Entre as benfeitorias previstas estão nova pavimentação de concreto, plantação de vegetação rasteira e de médio porte e instalação de novo mobiliário urbano. Os equipamentos já desgastados da quadra poliesportiva também serão substituídos.

Para auxiliar os frequentadores com dificuldade locomotora, como cadeirantes, haverá rampas de acesso e espaço dedicado para jogos de xadrez. Quanto às pessoas com deficiência visual, o piso podotátil de alerta, que são faixas em alto-relevo fixadas no chão, servirá como guia direcional.

As praças ainda ganharão uma vegetação nova, em que serão plantadas as árvores símbolo de Brasília (ipês amarelo, branco e roxo, de médio porte); banco de concreto pré-moldado; novo piso; paraciclo, o qual é usado para escorar bicicletas; calçadas; e readequação dos estacionamentos presentes.