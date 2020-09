Polícia identifica suspeito de mostrar pênis para mulher no Guará

DD Darcianne Diogo

A 4ª Delegacia de Polícia (Guará) investiga o caso que aconteceu em abril - (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Agentes da 4ª Delegacia de Polícia (Guará) identificaram um homem, de 61 anos, acusado de mostrar o pênis a uma mulher, de 30 anos. O caso ocorreu em 16 de abril, próximo à Estação Feira do Guará, mas o idoso só foi interrogado nesta quarta-feira (2/9). Aos policiais, ele confessou o ato.

Segundo relatos da vítima, no momento em que ela estava saindo da feira, foi abordada pelo suspeito, que dirigia um Honda Civic azul. Em seguida, ele teria parado o carro ao lado dela e, com o pênis exposto, passou a exibi-lo para a mulher, pedindo para que ela entrasse no carro.

Assustada, a mulher gritou e disse que chamaria a polícia. Neste momento, o homem fugiu do local em alta velocidade. Durante depoimento, nesta quarta, o autor confessou ter mostrado o órgão sexual à vítima e alegou que essa foi a primeira vez que cometeu o ato. No entanto, ele negou que a convidou para ela entrar no carro e tentou justificar o crime dizendo que era um fetiche que tinha, mas disse estar arrependido.

O idoso responderá pelo crime de ato obsceno e está sujeito a uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção ou multa. A polícia pede para que, caso outras mulheres tenham sofrido atos semelhantes na região, que procure a 4ª DP para registrar boletim de ocorrência e efetuar o reconhecimento fotográfico do autor.