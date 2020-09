Esportistas aquáticos pedem que piscinas em clubes do DF sejam reabertas

SS Samara Schwingel

Esportistas aquáticos pedem liberação das piscinas nos clubes do Distrito Federal. Em carta aberta à população, representantes do grupo afirmam que "é incoerente a liberação das piscinas em academias, enquanto mantem-se o veto à abertura nos clubes".



Ainda de acordo com a carta, a Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal (FDA-DF) apresentou à Secretaria de Esportes e Lazer do DF (SEL-DF) um protocolo de segurança a ser seguido na retomada dos treinos. A fim cobrar respostas do governo local, representantes da categoria haviam marcado uma manifestação para a tarde desta terça-feira (1º/9).

No entanto, horas antes do ato, a FDA recebeu uma sinalização do GDF informando que a questão estava em análise. Por isso, por enquanto, a manifestação foi cancelada. Os atletas aguardam até sexta-feira (4/9) por uma resposta definitiva.

Procurada pela reportagem, a SEL-DF informou que o pedido de liberação foi recebido pela pasta e ainda está em análise diante do quadro da pandemia da covid-19 no Distrito Federal.

Veja a carta dos atletas na íntegra

"No dia 15 de março de 2020, devido à pandemia do Coronavírus, foi publicado pelo governador do Distrito Federal o Decreto nº 40.522 determinando o fechamento das academias de esportes de todas as modalidades. Três dias depois, foi decretado o fechamento dos clubes. A partir de então, os atletas de natação do DF paralisaram seus treinamentos.

Passado o choque inicial da primeira semana de fechamento, os treinadores se organizaram para dar continuidade aos treinos de forma on-line, ao menos para manter a preparação física dos atletas. Novidade essa que trouxe grande dificuldade para os nadadores, quer por problemas de conexão, quer por falta de motivação.

Os treinadores também foram afetados pela nova realidade. A eles, coube tarefa hercúlea se manterem motivados diante a nova realidade de tal forma que pudessem incentivar e motivar diariamente seus atletas. Nem todos conseguiram. Uns deixaram de treinar, outros renunciaram ao esporte pelo resto do ano e muitos tiveram de buscar ajuda psicológica para se manterem motivados.

Após quase quatro meses de adaptações, foi publicado o decreto 40.923, de 26 de junho de 2020,

permitindo desde que cumpridas as normas de prevenção, a volta da prática de atividades esportivas pelos atletas bem como a reabertura dos clubes mantendo-se fechadas as piscinas. Já no dia 09 de julho, o governador do DF libera a reabertura das academias com a publicação do decreto nº 40.939/2020. Frustou-se a expectativas dos atletas visto que, ainda era vedado a abertura das piscinas nos clubes.

Em dia 27 de julho a Secretária de Estado de Esporte e Lazer emitiu a Portaria nº 123, que autorizava a volta das atividades físicas em clubes. Mesmo não mencionando quais atividades estavam autorizadas a voltar, havia a indicação de que todas as atividades deveriam obedecer ao previsto no decreto 40.939/2020 mantendo assim, as piscinas fechadas.

Um mês e meio após a reabertura das academias e suas piscinas, treinadores, pais e atletas de clubes se veem obrigados a arcar com altos custos para alugar piscinas das academias enquanto tem de manter suas próprias piscinas fechadas.

A natação é uma atividade física individual. Não há contato físico e as raias mantem distanciamento seguro. O protocolo para volta dos treinos já foi apresentado pela Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal (FDA-DF) na Secretaria de Esporte e Lazer, porém, até a presente data, nada foi feito. Usar as piscinas para treinamento é muito diferente do que usá-las para lazer.

Aos olhos da comunidade aquática do DF, é incoerente a liberação das piscinas em academias enquanto mantem-se o veto a abertura nos clubes. Destaque-se ainda o fato de as piscinas das academias serem, na sua maioria, em ambientes fechados em oposição as dos clubes. Atividades como Tênis, Squash, Vôlei de Praia e Futevôlei já estão liberadas nos clubes. O que justifica o impedimento da natação visto que é um esporte sem contato físico?

Diante do exposto, pais, atletas, treinadores encarecidamente pedem liberação das piscinas nos clubes para que possam retomar seus treinamentos de forma mais segura e em locais adequados."