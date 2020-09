Saiba quando o drive-in intinerante chega a sua cidade

CB Correio Braziliense

Montagem Cine Drive in nas Cidades em Santa Maria. A entrada será gratuita, com público limitado. - (foto: Divulgação)

Os brasilienses terão mais uma opção de entretenimento durante a pandemia da covid-19. O Circuito Cine Drive-In nas Cidades vai promover, de 4 setembro a 5 de novembro, mostra de filmes nacionais e internacionais voltados para todas as idades. Veja a programação completa abaixo.

O evento é uma realização da Associação Artise de Arte, Cultura e Acessibilidade, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. A entrada é gratuita, com público limitado. Interessados devem retirar os ingressos antecipadamente pela plataforma Sympla.

O drive-in itinerante irá percorrer as regiões administrativas de Santa Maria, Sobradinho, Samambaia, Planaltina, Brazlândia e São Sebastião. Cada sessão comportará aproximadamente cem carros, sendo que cada veículo poderá ter até quatro pessoas. O evento seguirá todo o protocolo de segurança: distanciamento entre os carros, uso de álcool em gel e aferição de temperatura.

Programação completa



SANTA MARIA

Local: QC Quadradão cultural, ao lado da Administração Regional

Sexta (4/9) — 20h: Minha Mãe é uma Peça 3

Sábado (5/9) — 18h: curta metragem; 18h30: Pica-Pau: o Filme; 20h40: O Chamado 3

Domingo (6/9) — 18h: curta metragem; 18h30: Madagascar 3; 20h40: Minha Mãe é uma Peça 3

Segunda (7/9) — 20h15: Pequena Grande Vida

Sexta (11/9) — 20h15: Círculo de Fogo

Sábado (12/9) — 18h: curta metragem; 18h30: Espanta Tubarões; 20h40: Arranha Céu: Coragem Sem Limite

Domingo (13/9) — 18h: curta metragem; 18h30: Trolls; 20h40: Minha Mãe é uma Peça 3

SOBRADINHO

Local: Estacionamento do Estádio

Sexta (18/9) — 20h30: Minha Mãe é uma Peça 3

Sábado (19/9) — 18h: curta metragem; 18h30: Madagascar 3; 20h40: O Chamado 3

Domingo (20/9) — 18h: curta metragem; 18h30: Trolls; 20h40: Arranha Céu: Coragem Sem Limite

Quinta (24/9) — 20h15: Pequena Grande Vida

Sexta (25/9) — 20h15: Pai em Dose Dupla 2

Sábado (26/9) — 18h: curta metragem; 18h30: No Mundo da Lua; 20h40: Projeto Gemini

Domingo (27/9) — 18h: curta metragem; 18h30: O Espanta Tubarões; 20h40: Minha Mãe é uma Peça 3

SAMAMBAIA

Local: Estacionamento da Qn 302

Sexta (2/10) — 20h30: Minha Mãe é uma Peça 3

Sábado (3/10) — 18h: curta metragem; 18h30: As Aventuras de Tadeo 2: O Segredo do Rei Midas; 20h40: O Chamado 3

Domingo (4/10) — 18h: curta metragem; 18h30: Trolls; 20h40: Pequena Grande Vida

Quinta (8/10) — 20h15: Vizinho 2

Sexta (9/10) — 20h15: Arranha Céu: Coragem Sem Limite

Sábado (10/10) — 18h: curta metragem; 18h30: O Espanta Tubarões; 20h40: Projeto Gemini

Domingo (11/20) — 18h: curta metragem; 18h30: Pica-Pau: o Filme; 20h40: Feito na América

PLANALTINA

Local: Estacionamento do Múltiplas Funções, setor recreativo

Sexta (16/10) — 20h30: Arranha Céu: Coragem Sem Limite

Sábado (17/10) — 18h: curta metragem; 18h30: Trolls; 20h40: O Chamado 3

Domingo (18/10) — 18h: curta metragem; 18h30: Madagascar 3; 20h40: Pequena Grande Vida

Segunda (19/10) — 20h15: Pai em Dose Dupla 2

Terça (20/10) — 20h15: Círculo de Fogo

Quarta (21/10) — 20h40: Feito na América

Quinta (22/20) — 20h40: Minha Mãe é uma Peça 3

BRAZLÂNDIA

Local: Rua do lago Veredinha

Sexta (23/10) — 20h30: Minha Mãe é uma Peça 3

Sábado (24/10) — 18h: curta metragem; 18h30: Trolls; 20h40: Arranha Céu: Coragem Sem Limites

Domingo (25/10) — 18h: curta metragem; 18h30: Madagascar 3; 20h40: Pai em Dose Dupla 2

Segunda (26/10) — 20h15: Projeto Gemini

Terça (27/10) — 20h40: Círculo de Fogo

Quarta (28/10) — 20h40: Pequena Grande Vida

Quinta (29/10) — 20h40: O Chamado 3

SÃO SEBASTIÃO

Local: Parque de Múltiplas Funções

Sexta (30/10) — 20h30: Minha Mãe é uma Peça 3

Sábado (31/10) — 18h: curta metragem; 18h30: Trolls; 20h40: Arranha Céu: Coragem Sem Limites

Domingo (1º/11) — 18h: curta metragem; 18h30: Madagascar 3; 20h40: Pequena Grande Vida

Segunda (2/11) — 20h15: O Chamado 3

Terça (3/11) — 20h15: Círculo de Fogo

Quarta (4/11) — 20h40: Projeto Gemini

Quinta (5/11) — 20h40: Minha Mãe é uma Peça 3