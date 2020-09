Estudo territorial de Sol Nascente e Pôr do Sol é tema de consulta pública

CB Correio Braziliense

Cerca de 200 mil pessoas vivem na região que tem área de 1.331 hectares - (foto: Breno Fortes/CB/D.A Press)

A consulta pública on-line do Estudo Territorial Urbanístico (ETU) da Região do Sol Nascente e Pôr do Sol está disponível para a população até 11 de setembro. As contribuições dos cidadãos devem ser encaminhadas para este endereço eletrônico ou para o e-mail denise.carvalho@seduh.df.gov.br.



A região em questão possui uma área de 1.331 hectares (ha) e população estimada em 200 mil habitantes. Interessados em conhecer a proposta do plano de uso e ocupação do solo do local podem acessar a página oficial da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), na aba Participação > Consultas Públicas > 2020.

Após a consulta pública, a área técnica da Seduh acolherá as contribuições pertinentes, e encaminhará o documento final para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). A Diretoria de Diretrizes Urbanísticas é a responsável pelo trabalho.

Estudo Territorial Urbanístico

O ETU, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), que substituiu as Diretrizes Urbanísticas (Diur), é aplicado no planejamento mais abrangente de uma região. A partir desse documento, é elaborado o Plano de Uso e Ocupação do Solo.

*Com informações da Seduh