CB Correio Braziliense

(foto: 99Food/Divulgação)

A plataforma 99Food, aplicativo que intermedeia entregas de restaurantes locais, chega a Brasília esta semana, sendo mais uma opção para os brasilienses, que já usam iFood, Rappi e UberEats, entre outros, pedirem comida em casa. O aplicativo já está disponível nas lojas digitais Google Play (Android) e App Store (iOS), e os pedidos poderão ser feitos a partir desta terça-feira (3/9).



Para conquistar a clientela, o novo app de delivery vai funcionar com taxa de entrega grátis durante a semana de lançamento. Segundo a empresa, os ganhos dos entregadores não serão afetados pela promoção.



O serviço de entregas, que chegou ao Brasil há nove meses, faz parte do grupo já conhecido na capital que presta o serviço de transporte privado urbano, por meio de um aplicativo que permite a busca por motoristas, o 99. A companhia é da empresa global DiDi Chuxing (DiDi).



Pequenos restaurantes e redes de fast-food

A 99Food diz apoiar os pequenos negócios, ações e estabelecimentos locais, mas ressalta a parceria com grandes redes de fast-food para "oferecer opções para todos os gostos e bolsos". Além dos restaurantes locais cadastrados, o app já inicia com grandes redes disponíveis, como Burger King, McDonald's e Pizza Hut. Novos restaurantes podem se cadastrar, a qualquer momento, por meio do site oficial da plataforma.



No país, a 99Food está presente em Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Piauí e, em breve, Goiás. Segundo pesquisa interna, 40% dos restaurantes participantes da plataforma nunca haviam utilizado um serviço de entrega.



Benefícios para restaurantes



De acordo com nota divulgada pelo grupo, serão oferecidos para os estabelecimentos benefícios como repasses semanais dos valores auferidos, ausência de taxa de cadastro, atendimento personalizado e autonomia para gerenciar o menu no aplicativo.



Estratégia de crescimento



A 99Food, como estratégia de crescimento, está investindo na construção de uma sólida base operacional. Para isso, as cidades do Centro-Oeste foram escolhidas para ampliar o negócio com o objetivo de diversificar o portfólio da companhia, atendendo públicos variados.



"Enxergamos o potencial de crescimento do setor de entregas no Brasil, e percebemos a transformação de um serviço que era utilizado apenas em ocasiões especiais, para uma tecnologia que está cada vez mais presente para atender as necessidades do dia a dia sem deixar de atender ao bolso dos consumidores", explica o diretor-executivo da 99Food, Danilo Mansano, em nota.