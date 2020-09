Gari é atropelada durante trabalho e recebe atendimento do Samu

DD Darcianne Diogo

Ainda não se sabe como aconteceu o acidente - (foto: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

Uma gari foi atropelada por um carro enquanto limpava uma rua, próximo à Feira de Ceilândia, na tarde desta quarta-feira (2/9). A mulher, identificada como Luciene Pereira Santana, apresentou pequenos ferimentos e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBM-DF) chegou a ser acionado para atender a ocorrência, mas não atuou, pois as equipes do Samu já estavam no local. Após do acidente, a funcionária estava consciente, orientada e estável, segundo a corporação.

Não há informações, no entanto, sobre a dinâmica do acidente e sobre o motorista do veículo. De acordo com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e está sendo acompanhada pelo técnico de segurança da empresa Sustentare, da qual ela é funcionária. "O SLU lamenta o ocorrido e acompanhará, junto à empresa Sustentare, os desdobramentos desse acidente", informou o órgão, por meio de nota oficial.

Mortes

Este é o segundo caso registrado de atropelamento de garis no DF, em menos de um mês. Em 5 de agosto, dois garis voltavam do trabalho de bicicleta, na BR-020, entre Sobradinho e Planaltina, quando foram atingidos por um Ford Ka, conduzido por um motorista alcoolizado.

Com o impacto da batida, as bicicletas ficaram destruídas. Quando o Corpo de Bombeiros chegou para prestar o socorro, as vítimas, Ilda Barbosa de Sousa, 52 anos, e Anisio de Sousa Lopes, de idade não informada, ainda estavam vivos. Mas devido à gravidade dos ferimentos, morreram no local do atropelamento.