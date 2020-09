CB Correio Braziliense

Micro e pequenos negócios

Curso on-line Reage Brasília promove oportunidade de desenvolvimento em gestão para micro e pequenos negócios se tornarem mais resilientes e inovadores. A inscrição pode ser feita link www.reagebrasilia.com.br e os encontros começam em 8 de setembro. Para possibilitar que mais empresários de pequenos negócios tenham acesso a essa jornada de aprendizagem, a Fundação Assis Chateaubriand e a AJE-DF lançaram a campanha Ajude a salvar empregos. As doações visam diminuir os custos dos participantes no Reage Brasília. Para doar, acesse: bit.ly/doa coes_reage_bsb.

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, e escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses em geral e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 9 9416-0404 ou e-mail textos.revi sart@gmail.com.

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do Youtube www.youtu be.com/channel/UCH_ZwYUm BgnMhDzX7e444aA/featured.

Escola do eleitor

A Escola do Eleitor oferece o curso Por Dentro das Eleições, em que são explicados conceitos sobre a obrigatoriedade do voto, quem pode ser candidato, como funciona a propaganda eleitoral e quem faz o financiamento das campanhas eleitorais. O curso é gratuito e apresentado por especialista eleitoral, em linguagem simples e acessível, para interessados com qualquer formação e nível de escolaridade. O curso é composto por quatro aulas em podcast. Inscrições pelo e-mail escoladoelei tor@gmail.com.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. 9 9646-7234 (WhatsApp). Falar com Otávio Vieira.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Qualificação profissional

O Senac-DF abre inscrições para cursos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas áreas de beleza, gastronomia, moda, tecnologia de informação, gestão e negócios, saúde e turismo e lazer. Serão ofertadas 2.268 vagas em 59 cursos técnicos e de formação inicial e continuada. As inscrições devem ser feitas no site da instituição (www.df.senac.br/inscricao-psg/) até a data limite ou preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes. Quando: até 8 de setembro. Valor: gratuito.

Palestra

Para quem sonha em trilhar carreira internacional, a Casa Thomas Jefferson, em parceria com o EducationUSA e com a embaixada dos Estados Unidos, promove uma série de palestras on-line para discutir temas com as principais curiosidades e perguntas deste público. O evento promove o encontro de representantes de universidades americanas com pessoas interessadas em programas acadêmicos variados, de curta e longa duração, e seus processos de admissão. A programação será transmitida pelo aplicativo Zoom até 19 de setembro. Para informações e inscrições: www.educatio nusa.org.br/inscricao/.

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscrevase.eliaspa.com.br.

Voluntariado

O projeto Educação Compartilhada, desenvolvido por seis ex-alunos do Colégio Marista João Paulo II para oferecer ferramentas para ampliar as oportunidades de estudantes da rede pública no acesso à universidade, principalmente neste momento de suspensão das aulas presenciais, está arrecadando, até 4 de setembro, materiais didáticos que serão direcionados para os inscritos na ação voluntária. Os livros, apostilas e outros materiais de apoio poderão ser entregues na portaria lateral do Colégio Marista João Paulo II, na 702 da Asa Norte, das 10h às 18h.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Bate-papo semanal

Todas as segundas, às 19h, o diretor de comunicação do portal Visite Brasília, Kaio Marques, conversa com profissionais e especialistas de diversas áreas, no Instagram @visitebrasilia. O intuito é compartilhar informação sobre assuntos diversos com os seguidores. A cada mês, até o fim de 2020, um novo tema ganha espaço.

PAS e Enem

O curso preparatório Avante promove hoje, às 16h, aulões interdisciplinares no canal oficial do Colégio Sigma no YouTube: www.you tube.com/ColegioSigmaDF/. Os estudantes poderão acompanhar conteúdos de gramática e literatura. Evento é gratuito e aberto a toda comunidade escolar.

Museu Nacional

crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

O Museu Nacional foi inaugurado em 15 de dezembro de 2006, dia em que Oscar Niemeyer celebrou 99 anos. O espaço é utilizado para exposições itinerantes de artistas renomados e temas importantes para a sociedade, palestras, mostra de filmes e seminários. As atividades no local estão suspensas, por tempo indeterminado, devido à pandemia da covid-19

Sobradinho

Suspeita de covid-19

A estudante Marina Marques, 21 anos, moradora de Sobradinho, suspeita que em um mercado da cidade há uma funcionária com covid-19. “Na última quinta-feira, fui a um mercadinho aqui perto de casa. Uma das funcionárias parecia que estava com a covid, tossindo muito, ofegante e com um aspecto de indisposição. Voltei nesse local no domingo e lá estava ela, da mesma forma, trabalhando”, relata. “Como não tenho certeza se ela realmente está com o coronavírus, gostaria de saber como posso fazer denúncias. Ligo para polícia? Secretaria da Saúde? Para qual órgão?”, questiona.

» Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) informou que as pessoas que notarem cidadãos com sintomas da covid-19, transitando na rua ou trabalhando, podem fazer a denúncia diretamente na Ouvidoria da Saúde, pelo telefone 160.









Taguatinga

Faixa de pedestre apagada

Em julho, a coluna Grita Geral recebeu reclamação da professora Mazda Neris, 43 anos, sobre uma faixa apagada na avenida Hélio Prates, na altura da QND 55 e QNG 01, em Taguatinga. À época, o Detran-DF informou que a revitalização aconteceria no mesmo mês, mas até o momento não resolveram o problema. “O trânsito nesse lugar já é perigoso com a faixa, imagina sem ela. Não adianta fazer campanhas para conscientizar os motoristas a respeitar os pedestres se o próprio Detran deixa as faixas apagadas”, protesta Mazda.

» O Detran informou que finalizou totalmente a sinalização de Ceilândia Centro e agora está concluindo a via N3, que liga a Avenida Hélio Prates à BR-070. Além disso, a pasta destacou que está concluindo também a Comercial Sul de Taguatinga. O órgão esclarece que a pintura da Avenida Hélio Prates deverá ser iniciada assim que a via N3 for finalizada. De acordo com o Detran, a previsão é de que na próxima semana as equipes estejam realizando a revitalização de toda a Avenida Hélio Prates.







Desligamentos programados de energia

PLANALTINA

Arapoanga: quadra 13, lote L, lotes 1 a 60; quadra 15, lote L, lotes 1 a 80; quadra 16, lote L, lotes 22 a 62, das 8h às 13h.

SAMAMBAIA

QR 310: conjunto 7, lotes 1 a 21; conjunto 7, lotes 1 a 10; conjunto 8, lotes 14 a 20 e 22 a 26; conjunto 9, lotes 4 a 13; conjunto 10, lotes 1 a 13; conjunto11, lotes 5 a 18; conjuntos 12 e 13 (total); conjunto 14, lotes 1 a 10; conjunto 15, lotes 2 a 13; conjuntos 16 e 17 (total), das 8h às 13h.

SÃO SEBASTIÃO

Morro da Cruz: chácaras 1,2, 3; Bairro São José: Chácara Leyendencker, das 8h40 às 14h30.

CEILÂNDIA

QNM VIANM 12-A: lotes 9/11, 12/14, 13/15; VIANM 12-B: lote 4, das 8h50 às 14h30.

Guia de turismo

O Senac-DF está com inscrições abertas para o curso técnico em guia de turismo, com carga horária de 800 horas. As aulas iniciarão em 8 de setembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, com possibilidade de aulas diurnas aos sábados, uma vez por mês, das 9h às 15h, que serão previamente informadas pela unidade educacional. Investimento: R$ 406,50 em até 12 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. A inscrição deve ser feita presencialmente na unidade de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), localizada na quadra 5 do Setor Comercial Sul. Mais informações: 3313-8877, das 10h às 16h.



Inglês on-line

A professora Cristiane Silva ministra um curso completo de inglês on-line. As aulas são ao vivo e individuais. Os interessados devem entrar em contato pelo número 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.



Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).