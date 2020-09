GDF libera atividades de cinema, teatro e uso de piscinas em clubes

JE Jéssica Eufrásio

(foto: Divulgação/Secult CE)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) decidiu liberar as atividades coletivas de cinema, teatro, além do uso de piscinas em clubes recreativos. O Correio teve acesso à versão preliminar do decreto que prevê a reabertura. A norma será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (3/9).

Confira algumas das normas previstas para cinemas e teatros:

Disponibilização na entrada de produtos para higienização de mãos e calçados, preferencialmente álcool em gel 70%;

Estabelecimento de uma fileira de cadeiras ocupada e outra desocupada;



Vendas de ingressos exclusivamente online;

Organização dos fluxos de circulação de pessoas nos corredores e nas entradas e saídas das salas de forma ordenada assegurando o distanciamento mínimo entre os clientes;

Organização dos espaços físicos garantindo a distância mínima entre espectadores e grupos de espectadores, limitados a seis pessoas;

Proibição de entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara de proteção facial;

Limpeza constante dos aparelhos de ar condicionado das salas;

Higienização das cadeiras entre as sessões;

Higienizar cardápios após a manipulação pelo cliente (os cardápios deverão ser revestidos de material que possibilite a higienização, ou expostos em lousas ou disponibilizar o acesso por meio de QR Code no celular);

Afixação, em local visível e de fácil acesso, de placa com as informações quanto à capacidade total do estabelecimento, metragem quadrada e quantidade máxima de frequentadores permitida.

Veja as orientações para abertura das piscinas:

Funcionamento exclusivamente para práticas desportivas;

Uso de piscinas em ambiente aberto;

Treinos com apenas um atleta por raia, respeitada a distância mínima de 2,5 metros entre cada atleta;

Atletas deverão ocupar as raias e bordas de forma intercalada, respeitando o distanciamento mínimo obrigatório;

Limitação de até dois treinadores para acompanhamento dos treinos, um em cada borda (principal e oposta);

Vedado o compartilhamento de material;

Na utilização de vestiários e banheiros, deve-se limitar ao máximo de duas pessoas por vez;

Os atletas poderão ser acompanhados por seus responsáveis;

Caso haja necessidade de utilização de turnos de treinamento para acomodar a equipe, deve-se adotar intervalo de pelo menos quinze minutos entre os grupos, para que se faça assepsia das áreas de uso comum e evitar aglomeração no local de treinamento;

Limpeza e tratamento adequado das piscinas;

Limpeza e desinfecção dos banheiros e vestiários com interrupção das atividades de pelo menos duas vezes ao dia, por pelo menos 30 minutos, para lavagem geral.

Outras mudanças

O documento também altera decretos anteriores que tratam de outros locais liberados. No caso dos parques, ficam abertas as demais áreas de atividades coletivas, exceto os pontos com equipamentos de musculação. O funcionamento permanece apenas entre as 6h e as 21h, com atenção aos protocolos e as medidas de segurança gerais previstos no Decreto nº 40.939/2020.



Em igrejas, templos e locais religiosos, deverão ser observados "todos os protocolos sanitários estabelecidos na prevenção da covid-19", com alternância nas celebrações presenciais e intervalos de, no mínimo, duas horas entre elas. O objetivo é evitar aglomerações internas e nas proximidades desses estabelecimentos.

Nas academias, ficam liberados o funcionamento de bebedouros, as aulas coletivas e o uso de chuveiros. No entanto, o uso de máscaras de proteção facial se estendeu para funcionários e colaboradores, além dos alunos e professores. A minuta estabelece a restrição do número de alunos nas áreas de circulação e limita a ocupação máxima de uma pessoa a cada quatro metros quadrados da área disponível para treino. O documento preliminar inclui ainda a recomendação de não haver contato físico entre frequentadores e funcionários.