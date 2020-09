PCDF prende acusado de vender anestésico para cavalo como alucinógeno

DD Darcianne Diogo

(foto: PCDF/Divulgação)

Policiais da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) prenderam, em flagrante, na tarde desta quarta-feira (2/9), um homem sob acusação de tráfico de drogas. O entorpecente que era comercializado pelo acusado é conhecido como cloridrato de cetamina, uma espécie de anestésico para cavalos. Ao ser ingerido, a substância é capaz de induzir o estado de transe com efeito anestésico, causando alucinações.

Com o acusado, os investigadores apreenderam 39 frascos de cetamina. Estima-se que o lucro arrecadado com a venda da droga seria em torno de R$ 78 mil. O autor, de acordo com a apuração policial, entregava as substância por delivery.

O homem foi alvo de diversas denúncias e, por meio do monitoramento policial da 2ª DP, os agentes conseguiram capturá-lo no momento em que ele realizava a venda do produto no Sudoeste. Ele foi detido em flagrante.

Outro caso

Em menos de 10 dias, outra pessoa foi presa por comercializar cetamina na 716 Norte. A mulher vendia cada frasco por R$ 300 e as porções em saquinhos plásticos (Zip Locker), por R$ 50. Na casa da acusada, policiais encontraram 13 porções da substância acondicionadas no Zip Locker, 40 saquinhos sem uso, além de um frasco de vidro que, segundo os investigadores, seria utilizado para armazenar e dividir os entorpecentes.