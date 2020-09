Eixo capital

AM Ana Maria Campos

TCDF determina que governo torne públicos processos da pandemia



Em meio às investigações do Ministério Público do DF sobre supostas fraudes na compra de testes para covid-19, o Tribunal de Contas do DF determinou que a Secretaria de Saúde, a Controladoria-geral do DF e a Secretaria de Economia tornem públicas todas as peças de todos os processos de contratações relacionadas ao enfrentamento da Covid-19. O prazo máximo para liberação para consulta pública é de 10 dias.

Provocação

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) postou uma provocação nas redes sociais sobre a polêmica propaganda do governo Bolsonaro sobre imunização: “Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina??? E pode obrigar a não perguntar por que a Michele Bolsonaro recebeu R$ 89 mil do Queiroz? E por que o BB vendeu por uma mixaria uma carteira de créditos de R$ 3 bi?”

Leila aprova primeiro projeto

O Senado aprovou ontem projeto de lei que prevê regras mais rígidas para o controle de barragens e endurece as penas para os responsáveis por tragédias como as de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. É a primeira de autoria da senadora Leila Barros (PSB-DF), a proposição altera leis ambientais e de mineração, como a Política Nacional de Segurança de Barragens e a Lei dos Crimes Ambientais. O projeto vai à sanção presidencial. A parlamentar brasiliense destaca que a aprovação do projeto é uma resposta à sociedade. Pelo texto aprovado, as multas pelos desastres ambientais chegarão a R$ 1 bilhão por rompimento.

Concurso adiado

A Secretaria de Economia suspendeu até março de 2021 as etapas do concurso público para o cargo de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal. O motivo são as medidas preventivas adotadas pelo Governo do Distrito Federal para o enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19). A pasta já havia alterado o prazo para dezembro de 2021. Agora antecipa alguns meses.

Novidade

No centrão, o deputado Eduardo Pedrosa (PTC) começa a surgir como uma alternativa para a presidência da Câmara Legislativa.

Siga o dinheiro

R$ 15.161.276,07

É o saldo atual depositado no Fundo de Apoio à Cultura (FAC), destinado a projetos de incentivo cultural.

Só papos

“Lembrou-me a revolta da vacina (contra varíola) em 1904 no Rio de Janeiro do prefeito Pereira Passos. Toma a vacina quem quiser. Isso é liberdade. Não é o papai Estado que vai te impor decisões sobre sua vida (ao menos o Estado federal)”.

Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)



“Liberdade destrutiva, egoísta e mórbida: vacina para quem quiser, todo mundo deve se armar, radares e cadeirinhas de criança no carro são desnecessários, os recursos naturais são para explorar à exaustão. É o fim da linha da noção de coletividade, convivência e sociedade”

Ilona Szabó, cientista política, diretora-executiva do Instituto Igarapé