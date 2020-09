Covid-19: GDF libera aulas coletivas, bebedouros e chuveiros de academias

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) decidiu flexibilizar mais medidas de combate ao novo coronavírus. Na noite desta quarta-feira (2/9), o Executivo local alterou algumas normas de restrição referentes às academias da capital.

A determinação do chefe do Palácio do Buriti, Ibaneis Rocha (MDB), permite o funcionamento de bebedouros, as aulas coletivos e o uso de chuveiro nas academias. Apesar da flexibilização, a obrigatoriedade das máscaras de proteção se estendeu para funcionários e colaboradores, além de alunos e professores.

A minuta também estabelece a restrição do número de frequentadores nas áreas de circulação e a ocupação máxima de uma pessoa a cada quatro metros quadrados da área disponível para treino. O documento preliminar inclui a recomendação de não haver contato físico entre frequentadores e funcionários.

Cinema, teatros e clubes

Ainda nesta quarta, o emedebista liberou as atividades coletivas de cinema, teatro, além do uso de piscinas em clubes recreativos. O Correio teve acesso à versão preliminar do decreto que prevê a reabertura. A norma será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (3/9).

Apesar da liberação, há uma série de medidas de restrição que devem ser cumpridas. Em cinemas e teatros, por exemplo, é obrigatório o espaço de uma fileira entre os presentes. Além disso, o uso de máscara é obrigatório. Em relação às piscinas, apenas o funcionamento para as práticas desportivas são autorizadas. Os treinos terão que respeitar o distanciamento entre atletas e é vedado o compartilhamento de material.