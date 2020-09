Preso no DF suspeito de montar rede de tráfico e lavagem de dinheiro

MM Mariana Machado

(foto: Divulgação / PCDF)

Uma operação conjunta entre as polícias civis do Distrito Federal e de São Paulo resultou na prisão de um homem suspeito de praticar crimes relacionados ao tráfico de substâncias entorpecentes, bem como, lavagem de dinheiro.

As prisões e buscas e apreensões acontecem simultaneamente no Distrito Federal e nos municípios paulistas de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, e Mairiporã. Após cinco meses de investigações, a polícia afirma ter provas de que o investigado criou uma rede de produção e envio das substâncias para diversos estados brasileiros.

A partir de uma propriedade dele, localizada na Serra da Cantareira — região ao norte do estado de São Paulo —, ele distribuía os diferentes entorpecentes para estados como Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Distrito Federal.

O negócio movimentava altos valores. Algumas porções chegavam a ser vendidas por R$ 5 mil. Por ocultação de valores, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) determinou o bloqueio de R$ 5 milhões em ativos relacionados ao investigado. Com os suspeitos, foram apreendidas drogas, armas, e um saco de dinheiro, com notas de R$ 100. A polícia ainda não fez os cálculos da quantia apreendida.

Segundo o delegado Tiago Carvalho, da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), que coordenou as ações, os policiais também encontraram mudas de Cannabis sativa, planta que dá origem à maconha. "Foram localizadas três estufas ativas, preparadas especificamente para o cultivo da substância entorpecente conhecida como maconha." Em um galpão, mais um local era preparado para receber as plantas. "As diligências seguem em busca de possíveis locais de armazenamento dessas substâncias", afirma o delegado.





Ele irá responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ambos circunstanciados pelo caráter interestadual das condutas, uso de documentos falsos e ocultação de valores (lavagem de dinheiro). A pena para tráfico é de 5 a 15 anos de reclusão, com multa variando entre 500 e 1,5 mil dias-multa.

Pela posse de instrumentos destinados ao tráfico de drogas, a pena varia entre 3 e 10 anos de prisão, além de pagamento de 1,2 mil a 2 mil dias-multa. No caso da associação para o tráfico, ele pode ter prisão de 3 a 10 anos, mais 700 a 1,2 mil dias-multa. Pela lavagem de dinheiro, a pena oscila entre 3 e 10 anos de cadeia.

Operação Quinto Preceito identificou suspeito de comandar esquema de tráfico de entorpecentes para diversos estados brasileiros (foto: Divulgação / PCDF)