Catedral de Brasília passa por descontaminação; veja fotos

SS Samara Schwingel

A descontaminação contou com 10 militares e começou às 8h da manhã - (foto: ED ALVES/CB/D.A Press)

A Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida passou, na manhã desta quinta-feira (3/9), por uma descontaminação. A ação, realizada por integrantes do Comando Conjunto Planalto das Forças Armadas, visa prevenir mais infecções de covid-19. A operação contou com participação da Marinha do Brasil e do Exercito Brasileiro.

Na descontaminação, 10 militares utilizaram um produto à base hipoclorito. Segundo o coronel Boa Ventura, os funcionários de limpeza da Catedral passaram por um treinamento. “Assim, as próximas descontaminações podem ser feitas por conta própria”, diz.

O mesmo processo foi realizado em outros locais da capital federal como a Rodoviária do Plano Piloto e o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Importância

Para o padre João Firmino, responsável pela Catedral, a descontaminação irá garantir que os fiéis visitem o local com mais segurança. “Desde que fomos autorizados a reabrir o espaço, o número de pessoas que veem chega a 80 nos fins de semana. Mesmo com todos seguindo as medidas de segurança, a higienização do local dá maior segurança para todos”, explica.

Caliana Mesquita, 35 anos, concorda com o padre. Ela é moradora de Ilhéus (BA), está em Brasília a trabalho e passou na Catedral minutos antes de a descontaminação começar. Ao ser avisada do processo, ela ficou contente. “É o que esperamos do poder público, que eles tomem medidas para garantir o bem-estar dos cidadãos”, considera.

O coronel reforça que o processo não exclui a necessidade de que os frequentadores do local sigam as demais medidas de prevenção. “O uso da máscara, álcool em gel e distanciamento social ainda é necessário, pois tudo isso garante que a limpeza dure por mais tempo”, diz.