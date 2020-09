Cooperativas retomam serviço de triagem de lixo no DF

CB Correio Braziliense

(foto: Sinclair Maia/Esp. CB/D.A Press)

As quatro cooperativas de catadores de lixo que ainda não tinham retomado o serviço de triagem de lixo voltaram -- Renove, Cooperlimpo, Cataguar e Apcorc -- à ativa nesta semana. O serviço foi suspenso em março, devido à pandemia de coronavírus. Elas atuam nas Usinas de Tratamento Mecânico e Biológico (UTMB) do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

A Renove, que atua na usina da Asa Sul, voltou ao trabalho em 25 de agosto. No mesmo local, trabalha a Cooperlimpo, que retomou as atividades na segunda-feira (31/8). As cooperativas Cataguar e Apcorc, que fazem a triagem na usina de Ceilândia, também retornaram ao serviço na segunda-feira. Todas precisaram fazer uma capacitação com servidores do SLU.

Os catadores precisam, agora, usar equipamentos de proteção individual (EPIs), ao fazer a triagem do lixo coletado. De acordo com a presidente da cooperativa Renove, Eva Barros, os catadores estão divididos em dois grupos - um trabalha pela manhã e o outro à tarde, de forma alternada, para maior segurança dos trabalhadores.

Desde junho, com autorização do Governo do Distrito Federal (GDF), cooperativas puderam retornar às atividades. Contudo, a autorização estava condicionada à aprovação do plano de prevenção de risco e segurança por cada uma delas. Desta forma, as cooperativas retomaram as atividades gradualmente, conforme conseguiam aprovação.