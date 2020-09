Defesa Civil derruba caixa d’água do Hospital do Gama

MM Mariana Machado

(foto: Thiago Alves / TV Brasília)

A Defesa Civil está demolindo a caixa d’água do Hospital Regional do Gama (HRG), na manhã desta quinta-feira (3/9), conforme informado pela Secretaria de Saúde. De acordo com o órgão, a estrutura fica perto da entrada do pronto-socorro de ginecologia.

A indicação de derrubada partiu da Defesa Civil, que constatou risco de desabamento, já que a caixa é muito antiga e estava inativa. Enquanto o serviço é feito, o fluxo de acesso ao pronto socorro de ginecologia será alterado. “As pacientes serão acolhidas, passarão pela triagem no pronto socorro adulto, que fica em outra entrada, e serão conduzidas até a ginecologia por dentro do hospital. Essa alteração foi necessária para evitar a circulação de pacientes em frente ao local da demolição e prevenir acidentes”, informou a pasta, por nota oficial.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde, a Defesa Civil acompanha a demolição e o local passará por nova avaliação antes da liberação da entrada.