Candidatos têm última chance para entregar documentos do Parque dos Ipês

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) convocou os indicados para moradias no empreendimento Parque dos Ipês – Crixá para formalizar o Cadastro Único e entregar dossiê a ser encaminhado à Caixa Econômica Federal. O não comparecimento tornará o empreendimento inativo e será necessário aguardar nova indicação.



Os candidatos com documentação pendente precisam agendar o atendimento via SMS ou por meio do endereço www.codhab.df.gov.br/pagina/44. O acolhimento será presencial, das 8h às 16h, até 18 de setembro, na sede da companhia. Acesse a lista de pessoas que ainda necessitam entregar os documentos neste link.

O empreendimento Parque dos Ipês – Crixá fica em São Sebastião e é destinado aos candidatos de faixa de renda 1 (R$ 0 a R$ 1,8 mil). Os apartamentos são de 47,65m² e 47,75m² e têm dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Além disso, o condomínio conta com estacionamento, área de lazer, centro comunitário e escola pública.

Documentação necessária

No dia e horário agendado, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:

Para o casal e dependentes:

Todos os documentos com cópias e originais.

RG

CPF

Carteira de trabalho e contracheque

Título de Eleitor

Se for solteiro – Certidão de Nascimento

Casado – Certidão de Casamento

Divorciado – Averbação do Divórcio

Viúvo – Certidão de Óbito

União estável – declaração

Caso tenha cônjuge, mas não oficialmente, o casal terá que trazer suas certidões de nascimento.

Deficientes – laudo médico constando o CID + declaração do INSS com o valor do benefício (caso receba).

Comprovante de residência com CEP

Dependentes menores de 18 anos, Certidão de Nascimento

Dependentes maiores, Carteira de Trabalho, RG e CPF

Termo Judicial de Tutela ou Curatela – se necessário

Obs: caso o candidato seja casado ou tenha união estável é necessário a apresentação dos documentos dos dois, e ambos devem se apresentar juntos no dia agendado.