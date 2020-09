Transporte público gratuito para tratamento de pessoas com deficiência

CB Correio Braziliense

Vice-governador, Paco Britto assinou portaria que autoriza o Atende DF nesta quarta-feira (2/9) - (foto: LuisTajesSetur-DF)

O Governo do Distrito Federal (GDF) lançou nesta quarta-feira (2/9) programa que vai garantir transporte público gratuito às pessoas que tenham algum tipo de deficiência ou dificuldade motora. Intitulada de Atende DF, a iniciativa tem como objetivo levar e buscar este público para consultas e tratamentos eletivos. A previsão é de que o serviço comece este ano.

A portaria que autoriza o programa foi assinada pelo vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto, e pela secretária da Pessoa com Deficiência, Rosinha Cavalcante. O próximo passo será lançar processo de licitação para contratação de veículos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) cerca de 23% da população do Distrito Federal tem algum tipo de deficiência ou dificuldade motora.

Os veículos farão o trajeto da residência do deficiente ao local de atendimento médico e retornará com ele após a consulta ou tratamento eletivo. Os agendamentos poderão ser feitos por telefone e e-mail.



“Vamos contemplar a todos, com veículos adaptados, com as mais diversas formas de agendamento para uso do serviço como ligações telefônicas, e-mails e até um aplicativo de celular”, afirmou o vice-governador, Paco Britto.