Brasilienses sonham com prêmio da Mega-Sena, acumulada há 10 concursos

DD Darcianne Diogo

(foto: Darcianne Diogo/Cb/D.A Press)

Acumulado há 10 rodadas, o prêmio da Mega-Sena deve pagar R$ 95 milhões e aumenta as expectativas dos brasilienses, que sonham em se tornar milionários. O sorteio ocorrerá neste sábado (5/9) e, enquanto o resultado não sai, os apostadores aproveitam para fazer os jogos.



A bancária Denise Mendes, 55 anos, brilhou os olhos quando viu que o prêmio havia acumulado. Moradora do Cruzeiro, ela foi até a lotérica Cruzeiro do Sul — mesmo local em que saiu outra Mega-Sena, no valor de R$ 43.269.740,25. “Sempre jogo quando acumula muito ou em datas comemorativas. E o valor está muito bom. Não se pode perder tempo”, diz.

Ela conta, ainda, o que fará com o prêmio, caso ganhe. “Sempre pensamos em ajudar a família, viver no conforto e projetar a vida para desfrutá-la com tranquilidade”, ressalta.

O corretor de imóveis Márcio Hosken, 73, joga todas semana e dessa vez não foi diferente. Com números aleatórios, ele compareceu à lotérica: “Não basta sonhar, tem que apostar”. Ele fez o jogo no Sudoeste, na esperança de se tornar o mais novo milionário do DF. “Sou prova viva de que, se insistir, ganha. Já recebi prêmios de R$ 18 mil e R$ 23 mil. Apliquei e rendeu bem. Acabo criando muitas expectativas para não me frustrar, mas não deixo de apostar”, conta.

No sorteio desta quarta-feira (2/9), ninguém acertou as seis dezenas. Os números sorteados no concurso 2295 foram: 06-13-26-28-35-41. Apesar de ninguém ter levado, 162 apostas acertaram cinco números e cada uma levou R$ 33 mil. Outras 9.693 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 788 cada.

O jogo pode ser feito em qualquer lotérica ou pelo site www.loteriasonline.gov.br.