Veja o que abre e o que fecha no feriado de 7 de Setembro

CB Correio Braziliense

Tradicional desfile da independência na Esplanada. Saiba o que funciona no próximo feriado. - (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

No dia 7 de setembro comemoramos a independência do Brasil. O feriado nacional pode mexer com a rotina de serviços e com o comércio. O Correio verificou o funcionamento de órgãos para que você possa se programar para esta data cívica.



Saúde

Segundo a Secretaria de Saúde (SES), os serviços que compõem a atenção primária à saúde, que são os ambulatórios, policlínicas e Centros de Atenção Psicossocial não funcionarão, tendo o atendimento restabelecido na próxima terça-feira (08).

Já os hospitais da rede pública de saúde e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estarão em regime de plantão, a postos para atender a demanda da população normalmente.

Segurança Pública

O Detran-DF informa que não haverá atendimento ao público nas unidades da autarquia e que os serviços de fiscalização e engenharia de trânsito funcionarão em escala especial.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informa que não haverá expediente, mas o serviço operacional da corporação continuará funcionando normalmente.

Transporte

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) informou que nos dias de feriado os ônibus seguem a escala (tabela horária) de domingo. Os usuários podem pesquisar os horários das linhas no site DF no Ponto.

A Semob acrescentou que, para saber o horário em que os ônibus passam nas paradas ao longo do itinerário, o usuário pode utilizar os aplicativos Moovit e Cittamobi, que são gratuitos.

O metrô-DF funcionará das 7h às 19h.

Bancos

As agências não funcionarão no Dia da Independência.

DER

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) informa que não haverá alterações nas rodovias distritais.

Restaurantes Comunitários

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) informa que os 14 Restaurantes Comunitários estarão fechados.

Procon

Os postos de atendimento do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) estarão fechados.

Terracap

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) fecha para atendimento ao público, incluindo o atendimento via callcenter ou chat.

Seduh

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) não terá expediente no 7 de setembro.