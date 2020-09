CB Correio Braziliense

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ib mec.br/df/cursos/extensao-presen cial/direito/compliance-e-anticor rupcao.

Hip-hop

O professor Willocking oferece workshop de hip-hop. A aula inaugural será no dia 10 de setembro. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 9 9463-4726 ou pelo email ins cricaoascapcultural@gmail.com. Local: EQNO 1/3, Lote A, área especial, Setor “O”.

Qualificação profissional

O Senac-DF abre inscrições para cursos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas áreas de beleza, gastronomia, moda, tecnologia de informação, gestão e negócios, saúde e turismo e lazer. Serão ofertadas 2.268 vagas em 59 cursos técnicos e de formação inicial e continuada. As inscrições devem ser feitas no site da instituição (www.df.se nac.br/inscricao-psg/) até a data limite ou preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes. Quando: até 8 de setembro. Valor: gratuito.

Guia de turismo

O Senac-DF está com inscrições abertas para o curso técnico em guia de turismo, com carga horária de 800 horas. As aulas iniciarão em 8 de setembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, com possibilidade de aulas diurnas aos sábados, uma vez por mês, das 9h às 15h, que serão previamente informadas pela unidade educacional. Investimento: R$ 406,50, em até 12 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. A inscrição deve ser feita presencialmente na unidade de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), localizada na quadra 5 do Setor Comercial Sul. Mais informações: 3313-8877, das 10h às 16h.

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, e escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses em geral e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 9 9416-0404 ou e-mail textos.revi sart@gmail.com.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do YouTube www.youtube.com/chan nel/UCH_ZwYUmBg nMhDzX7e444aA/featured.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Curso superior

O câmpus Samambaia do Instituto Federal de Brasília (IFB) lança processo seletivo para ingresso no curso superior de licenciatura em educação profissional e tecnológica. São 30 vagas para quem já possui um curso de graduação (bacharéis ou tecnólogos). O curso tem duração de 1.400 horas. Metade das vagas é distribuída para candidatos que estudaram em escolas públicas. As inscrições podem ser feitas até 13 de setembro. Informações: processoseletivo.samam baia@ifb.edu.br. No campo “assunto”, escrever: “Seleção para o Curso de Educação Profissional e Tecnológica 2/2020”.

Loja colaborativa

Empreendedores que vendiam produtos em feiras nas praças das quadras do Guará podem oferecê-los, agora, por meio da loja virtual www.lojinha.jornaldoguara.com.br. O cadastro é gratuito, realizado pelo e-mail alojinhabrasilia@gmail.com.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Clínica psicológica

O Centro Universitário IESB oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas são feitas de maneira remota por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos câmpus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, quadra 613/614, Via L2 Sul). Mais informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou no site www.iesb.br/servicodepsicologia.

Setembro Amarelo

O Templo da Boa Vontade (TBV), aderiu à campanha Setembro Amarelo, que visa alertar e conscientizar a população a respeito do suicídio e suas formas de prevenção. Por conta do distanciamento social, neste ano, a programação será on-line. Todos os dias, às 18h, ocorrerá uma corrente ecumênica de orações em favor da vida, no site: boavontade.com/tv. Das 8 à 0h é oferecido atendimento de valorização à vida, contra o suicídio, no portal www.religiaode deus.org/pt. Aos sábados, às 16h45, é transmitida a cruzada do novo mandamento de Jesus. Informações: 3114-1070.

Piquenique

Ana Cláudia Morale traz o Picnic Box, com o objetivo de promover um piquenique para a família aproveitar o cenário primaveril. A cesta contém bolo de cenoura, brigadeiros, cannoli, crostata de maçã, uma barra de chocolate belga, grissini, frutas, pão artesanal, iogurte, suco, chá e outras iguarias. O kit atende a duas pessoas, de forma generosa, e pode ser adquirido por R$ 160, com entrega gratuita para todo o Distrito Federal. Encomendas: 9 8203-1526.

Imponência dos ipês

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

No coração de Brasília, em meio aos ônibus da Rodoviária do Plano Piloto e ao vai e vem dos transeuntes, ipês-amarelos destacam-se na paisagem, dando beleza e colorido ao cenário. Momento de contemplação em meio à correria urbana.

Desligamentos programados de energia

VICENTE PIRES

Colônia Agrícola Samambaia: chácaras 121, 121-C, 121-F, 121-P, 122, 124 (lotes 1 a 23), chácara 126 (lote A), das 8h às 13h.

LAGO NORTE

SMLN, MI Trecho 7: conjunto 1, lotes 3-A, 34, 48, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 69G, 69H, 70, 70-C, 73, 74, 74-C, 75, 75-C, 76, 77, 78-B, 87, 91, 91-C, das 11h às 13h30.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Voluntariado

O projeto Educação Compartilhada, desenvolvido por seis ex-alunos do Colégio Marista João Paulo II para ampliar as oportunidades de estudantes da rede pública no acesso à universidade, está arrecadando, até hoje, materiais didáticos que serão direcionados para os inscritos na ação voluntária. Os livros, apostilas e outros materiais de apoio poderão ser entregues na portaria lateral do Colégio Marista João Paulo II, na 702 da Asa Norte, das 10h às 18h.



Capacitação profissional

A Kroton oferece gratuitamente conteúdos sobre o mercado de trabalho, além de histórias de sucesso e dicas de executivos por meio de plataforma de empregabilidade. Para conferir os conteúdos gratuitos, basta acessar canalconecta.com.br.

Gama

Praça abandonada

A estudante Fernanda Barros, 24 anos, moradora do Gama, reclamou do estado da praça Lourival Bandeira. “A pracinha tem muito lixo e pichações por todos os lados. O gramado que fica atrás de um mercado virou estacionamento de caminhão e só tem poeira. Os contêineres que os bares e restaurantes da região descartam o lixo estão sempre cheios e toda a sujeira acaba caindo no chão e se espalhando. O local está praticamente abandonado”, conta. “A praça é tão bacana, ainda mais nessa época do ano, que a natureza está tão linda e os ipês estão florindo. O ambiente poderia ser maravilhoso, mas é prejudicado por causa desses problemas”, finaliza.

» A Administração Regional do Gama informou que foi ao local e solicitou ao Serviço de Limpeza Urbana (SLU) a retirada do lixo acumulado nos contêineres. A administração ainda apontou que o SLU faz, diariamente, o serviço de varrição na área, e que o aumento da poeira é normal nessa época de seca. A Administração Regional ressaltou que vai verificar a situação dos caminhões; caso haja alguma irregularidade, serão tomadas as medidas cabíveis junto aos órgãos de fiscalização. Também foi esclarecido que existe um projeto para revitalizar o Cine Itapuã e a praça.









Núcleo Bandeirante

Violência em alta

A autônoma Leila Pereira, 48 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da violência no Núcleo Bandeirante. “O terror não para de crescer na cidade. Perto do cartório virou terra sem lei, tem sido recorrente a violência”, conta. “A Polícia até tenta fazer seu trabalho, mas é necessário investigação. Todos precisam cooperar. Semanas atrás, perto da feira, uma jovem foi assaltada e teve o maxilar quebrado. De qualquer forma, quanto mais policiamento, melhor será para a população”, finaliza.

» A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) esclareceu que vai enviar a demanda da reclamante para o comandante do 25ª Batalhão da PM, responsável pelo policiamento da área informada. A PMDF acrescentou que está à disposição de todos os cidadãos, sempre que haja a necessidade de atuar.