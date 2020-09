Professora e advogada Jussara Costa Melo morre por complicações da covid-19

CB Correio Braziliense

Advogada e professora do curso de direito da Unidesc morre por complicações da covid-19 - (foto: Reprodução - redes sociais)

A advogada, professora e doutora em comunicação pela Universidade de Brasília (UnB) Jussara Costa Melo perdeu a luta contra o novo coronavírus na última terça-feira (1º/9). A morte foi confirmada em nota pelo Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro Oeste (Unidesc), onde ela ministrava aula para o curso de direito.

“Quem teve a honra de aprender e de conviver com ela, não tem dúvidas da profissional impecável e do ser humano incrível que era. O legado continua. Desejamos força para toda a família, amigos e colegas e nos colocamos à disposição para o que precisarem”, diz a nota publicada nas redes sociais da universidade.

O professor e coordenador do curso de direito, Marcelo Nobis, lamentou a morte da colega de profissão e amiga. “Aprendíamos diariamente com a nossa querida amiga e companheira, professora Jussara. Sempre prestativa com os colegas e alunos, apaixonada pela docência e preocupada com a formação dos novos profissionais da ciência jurídica. É uma perda irreparável para o nosso corpo docente. Eterna saudade”, relata.

Nas redes sociais, muitas mensagens de carinho e solidariedade com a família. “Tive o imenso prazer de ser aluna da professora Jussara. Uma excelente profissional que terei como exemplo por toda minha vida. Amava incondicionalmente o seu jeito de ser, a maneira como ela ensinava e me tratava ficou marcado eternamente na minha memória. Como estou sofrendo por não poder me despedir, não terei mais aquele sorriso, aquele abraço”, escreveu uma estudante do curso de direito da Unidesc.