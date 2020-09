O sonho de levar R$ 95 milhões

DD Darcianne Diogo

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Ter uma bolada de R$ 95 milhões na conta é o sonho de todo mundo. Essa é a promessa da Mega-Sena do concurso 2.295, acumulada há 10 concursos. O prêmio será sorteado amanhã e, enquanto isso, os brasilienses correm para as lotéricas para fazer o jogo.

A bancária Denise Mendes, 55 anos, sonha com o prêmio e faz planos caso acerte as seis dezenas. Moradora do Cruzeiro Velho, ela fez a aposta na lotérica mais próxima de casa. “Sempre jogo quando acumula muito ou em datas comemorativas. E o valor está muito bom. Se, por acaso, eu ganhar, penso em ajudar minha família, viver em uma casa mais confortável e projetar a vida para desfrutá-la com tranquilidade”, diz.

O professor de geografia Milton Silva, 62, mora em um prédio em cima de uma lotérica e conta que, há oito anos, joga toda semana no local. “Geralmente, aposto os números na máquina mesmo. Não venho com nada programado, até porque sabemos o quanto é difícil ganhar essa bolada, mas sempre apostamos com esperança.” Se ganhar, ele planeja levar uma vida dos sonhos. “Mesmo sendo aposentado, não parei de trabalhar. E agora, nesse período de pandemia, está tudo mais complicado, principalmente para lecionar. É um desafio. Mas, se eu levar esse prêmio, com certeza vou querer descansar e só aproveitar a vida”, destaca.

O corretor de imóveis Márcio Hosken, 73, faz apostas toda semana e, dessa vez, não foi diferente. Com números aleatórios, ele se dirigiu à lotérica no Sudoeste, na esperança de se tornar o mais novo milionário do DF. “Sou prova viva de que, se insistir, ganha. Já recebi prêmios de R$ 18 mil e R$ 23 mil. Apliquei e rendeu bem. Não acabo criando muitas expectativas para não me frustrar, mas não deixo de apostar”, conta.

Por outro lado, a funcionária pública Elizabete Borges, 52, prefere jogar com os mesmos números. “Há muito tempo, eu fiz uma aposta com esses mesmos números e ganhei um bom dinheiro, que deu para pagar até meu aluguel na época. Então, acredito muito nas minhas seis dezenas. E, se eu ganhar, a primeira coisa que vou fazer vai ser quitar minhas dívidas, fazer o bem social, pois muitas pessoas estão precisando de ajuda nessa pandemia e desfrutar, viajar muito”, brinca.

O concurso 2.295 da Mega-Sena está acumulado há 10 rodadas. No sorteio da última quarta-feira, 9.693 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 788,51 para cada. Com cinco números acertados, 162 apostas também ganharam prêmio de R$ 33.025,53.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50 e, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. O jogo pode ser feito em qualquer lotérica ou pelo site www.loteriasonline.gov.br.

Muita sorte!

Com fama de pé quente, a lotérica Cruzeiro do Sul (no Cruzeiro Velho) ficou famosa na capital depois que um brasiliense fez uma aposta simples no local, de R$ 4,50, e ganhou, em 24 de junho, o prêmio de R$ 43.269.740,25.