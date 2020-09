Grupo é preso após roubar loja de perfumes importados em Planaltina

DD Darcianne Diogo

(foto: PCDF/Divulgação)

Seis integrantes de uma associação criminosa foram presos após roubarem uma perfumaria em Planaltina. Policiais da 16ª Delegacia de Polícia foram informados do roubo, via rádio, e se dirigiram até o local. O caso ocorreu nesta quarta-feira (2/9).

Segundo as investigações, um dos suspeitos entrou na loja e anunciou o assalto de imediato, ameaçando os funcionários com arma de fogo. Ele chegou a subtrair diversos perfumes importados. No momento da ação, outros quatro criminosos o aguardavam dentro de um carro, estacionado no sentido oposto da via. Ao chegarem, os policiais desconfiaram do veículo e, após a manobra tática, foi iniciada a perseguição policial.

Produtos apreendidos pela polícia (foto: PCDF/Divulgação)

Dois criminosos que participaram do roubo foram presos em Planaltina de Goiás. Eles estavam escondidos na residência de outro integrante do grupo, que também acabou preso pelo crime de associação criminosa. No imóvel, a polícia apreendeu porções de maconha e cinco litros de lança-perfume.

O suspeito que praticou o roubo foi detido na própria residência e afirmou que cometeu o delito aproveitando que sua tornozeleira eletrônica estava descarregada. Na casa dele, agentes encontraram um simulacro de arma de fogo e um frasco de perfume roubado. Investigações apontam que, há indícios de o assaltante teria roubado para abater uma dívida de drogas aos traficantes.

Policiais civis apreenderam, ainda, os outros perfumes roubados na casa de uma amiga dos criminosos. A mulher foi presa por favorecimento real. Em um outro imóvel de um dos integrantes da associação, foi encontrada um revólver calibre 38 com munições intactas.