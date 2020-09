Servidores do Hran foram recepcionados com tapete vermelho nesta quinta

CB Correio Braziliense

Profissionais do Hran são homenageados com tapete vermelho - (foto: Divulgação)

Os servidores do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) foram recepcionados de uma maneira especial nesta quinta-feira (3/9). Um tapete vermelho foi colocado para saudar os profissionais que estão na linha de frente contra a covid-19. A entrada estilo hollywoodiana também contou com um painel com fotos dos servidores anunciava “Você é nossa estrela”.

A ação buscou destacar a importância do profissional frente às práticas diárias em saúde e a segurança do paciente e marca o início das atividades em alusão ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, celebrado em 17 de setembro. O tema da campanha deste ano adotada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é “profissional seguro, paciente seguro”.

Além dessa iniciativa, os profissionais receberam uma lembrança para marcar a luta no enfrentamento ao novo coronavírus. O hospital é referência no Distrito Federal para o tratamento da doença.

O evento desta quinta-feira (3/9) foi organizado pelo Núcleo de Segurança do Paciente do hospital. A chefe da unidade, Janine Vale, destaca que a atividade é um momento de celebrar as conquistas alcançadas pelos servidores. “Este ano tem sido um dos mais desafiadores para nós como profissionais de saúde e da equipe Hran. Mesmo diante da pandemia, decidimos comemorar o Dia Mundial da Segurança”, afirma.

“Apesar da simplicidade da ação, vimos vários profissionais emocionados, com lágrimas nos olhos, também sorrisos e muito carinho. Foi simplesmente maravilhoso. Temos mais atividades durante o mês. Contamos com a participação de todos, ainda teremos várias surpresas com atividades semanais e outras com maior destaque”, ressalta Janine.

Durante todo o mês, a área técnica irá realizar atividades para destacar o tema.