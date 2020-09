Umidade pode cair a 20% nesta sexta (4/9); dia será de calor e céu claro

MM Mariana Machado

(foto: Ed Alves)

A semana do brasiliense termina com mais um dia de céu claro e tempo seco. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta sexta-feira (4/9) é de poucas nuvens, e altas temperaturas, com termômetros podendo chegar aos 29ºC no Plano Piloto, e a 31ºC, no Gama e em Planaltina.



A temperatura mínima, registrada logo no início da manhã, foi de 12ºC em Planaltina, e 15ºC na área central do DF. Ainda no inverno, estação que termina em 22 de setembro, a umidade continua baixa.

Segundo a meteorologista Andrea Ramos, a umidade mais alta do dia foi de 80%, também em Planaltina. No Plano, no entanto, a máxima foi de 65%, e seguirá caindo, podendo chegar aos 20%. “Vai ser baixa mesmo, e provavelmente, colocaremos um aviso de atenção a partir de 12h”, avalia.



Nos próximos dias, a situação deve permanecer a mesma. “Em função da persistência da massa de ar seco e quente sobre o DF, no fim de semana, vai persistir essa situação com temperaturas até maiores comparadas a hoje”, explica Andrea.



Para sábado e domingo, a temperatura máxima prevista é de 30ºC, e a mínima, de 15ºC. Chuva, só a partir da segunda quinzena do mês. “Nessas duas primeiras semanas de setembro, não há previsão de chuva. No sábado, vai aumentar a nebulosidade pela manhã, mas, à tarde, já dá uma clareada, e o céu fica azul”, destaca a especialista.



Ou seja, apenas nuvens passageiras. “Quem olhar o céu nublado vai achar que pode chover, mas, até a semana que vem, é sem previsão.”