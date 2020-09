Concurso premiará fotos que registrem inclusão de pessoas com deficiência

CB Correio Braziliense

(foto: Paulo H.Carvalho)

A Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência (SEPD) promove a 1ª Edição do Concurso Fotográfico Inclusivo. A ação terá exposições itinerantes e premiação em dinheiro para as três melhores fotos. Serão avaliadas fotografias feitas com celulares por moradores do Distrito Federal.

“Setembro é um mês com muitas razões de celebração. A intenção é dar visibilidade e aproximar todas as pessoas do tema, incentivando a fotografia de nossas pautas, com cidadania, inclusão, representatividade”, diz a secretária da Pessoa com Deficiência, Rosinha da Adefal. O projeto recebeu o seguinte tema: Inclusão, acessibilidade e cidadania da pessoa com deficiência: um processo contínuo na sociedade.

Regras de participação

Qualquer pessoa a partir de 12 anos, residente no DF, poderá participar. Menores de 18 anos precisam ser autorizadps pelo responsável legal. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas com envio de formulário por e-mail (inscricao.fotografiasepd@buriti.df.gov.br).

São permitidas apenas fotos tiradas com aparelho celular e cada participante poderá enviar até três imagens inéditas para o concurso. Os trabalhos devem representar a perspectiva de inclusão, no que se refere à acessibilidade e à cidadania da pessoa com deficiência. Necessariamente os registros devem ser no DF, mas a técnica para criação é livre.

Os materiais serão avaliados e selecionados por um júri formado por cinco pessoas designadas pela secretaria. Serão avaliados critérios estéticos da imagem, representação, elementos compositivos e inovadores, aspectos criativos e reflexivos quanto ao tema abordado. O resultado do concurso será anunciado em 21 de setembro, em evento virtual.

As 30 melhores fotografias participarão de uma exposição itinerante, a ser exibida em diversas administrações regionais e em locais de grande circulação no Distrito Federal. Delas, 10 receberão um troféu comemorativo e as três melhores receberão premiação em dinheiro – R$ 1,5 mil para o primeiro colocado, R$ 1 mil para o segundo lugar e R$ 500 ao último. A verba tem origem em parceria com a iniciativa privada.

Confira aqui o edital.

Serviço

1ª Edição do Concurso Fotográfico Inclusivo

Tema: Inclusão, Acessibilidade e Cidadania da Pessoa com Deficiência: Um Processo Contínuo na Sociedade

4 a 13/09 – Período de inscrição e envio de fotos

14 a 16/09 – Avaliação e julgamento

21/09 – Resultado oficial

22 a 25/09 – Entrega da premiação

22/09 – Início das exposições itinerantes



Com informações da Agência Brasília