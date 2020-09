Jardim Botânico fará trilha guiada para celebrar o Dia Nacional do Cerrado

CB Correio Braziliense

Para celebrar o Dia Nacional do Cerrado, em 11 de setembro, a equipe do Jardim Botânico de Brasília (JBB) preparou uma atividade especial, que exalta a importância da preservação do segundo maior ecossistema brasileiro. A partir de segunda-feira (8/9), será possível fazer uma trilha guiada. O guia, porém, não será um dos educadores ambientais da unidade, mas a própria natureza.

O percurso escolhido para a iniciativa que celebra o cerrado foi a Trilha Krahô, que tem 1,8km de extensão e baixo nível de dificuldade, mas percorre diferentes fitofisionomias do bioma, exibindo diferentes espécies da flora e da fauna.

Devido à pandemia da covid-19, a programação será diferente da dos anos anteriores: não haverá nenhum evento no JBB para evitar aglomerações. Mas, como a prática esportiva ao ar livre é recomendada – com uso de máscara e respeito ao distanciamento social –, foi desenvolvido um projeto alternativo para os visitantes.

Pontos estratégicos

Além de incentivar a prática esportiva e facilitar a caminhada pela trilha, a meta é provocar as pessoas a observarem detalhes que costumam passar despercebidos e, a partir dessa reflexão, promover uma nova relação com o meio ambiente e despertar a consciência sobre a importância da preservação do cerrado.

“A nossa proposta é que as pessoas abram os olhos para os elementos da natureza e agucem todos os sentidos do corpo durante essa observação”, explica o biólogo Lucas Miranda, educador ambiental do JBB. “Somos muito acostumados a procurar sinais claramente humanos para nos guiar, mas, dessa vez, a brincadeira é tentar se guiar pelos detalhes marcantes proporcionados pela própria natureza.”

Serão ao todo 11 paradas ao longo da trilha. Pessoas interessadas em participar da atividade poderão pegar o folheto no Centro de Visitantes para ver o mapa, as imagens de cada local e fazer as reflexões propostas pelo JBB.

“Quanto mais disponível para observação o visitante estiver, mais transformadora será a experiência. Queremos que as pessoas observem ao longo da trilha desde os elementos maiores, como grandes árvores, até os menores, como flores, insetos ou mesmo marcas deixadas por outros animais”, diz o educador ambiental.

Orientações para o passeio

O uso de máscara é obrigatório durante toda a permanência no JBB. A administração recomenda o uso de roupas leves, sapatos fechados e confortáveis, protetor solar e garrafa para hidratação.

“Não tire nada daqui além de fotografias”, reforça Lucas Miranda. “A menor folha seca caída no chão é fundamental para o equilíbrio de todos os processos de vida aqui presentes", completa.

Devido à pandemia, os banheiros, bebedouros e restaurantes estão fechados.

