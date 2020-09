Motociclista embriagado é preso com arma de fogo falsa

CB Correio Braziliense

(foto: Divulgação/PMDF)

Nessa quinta-feira (3/9), policiais militares prenderam um homem embriagado que estava pilotando uma moto, no Incra 7, em Brazlândia. O rapaz estava com uma de arma de fogo falsa.

Além do motorista, havia outro homem na moto. Eles fugiram pela DF-451 ao ver uma viatura da PMDF. A dupla foi abordada após um breve acompanhamento.

De acordo com os militares, o teste de etilômetro do suspeito registrou 0,66mg/L. O motociclista foi encaminhado para a 18ª DP (Brazlândia), onde foi registrado o flagrante. A moto foi conduzida para o depósito do Detran-DF por estar com licenciamento vencido desde 2018.