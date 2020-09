Rodoviários paralisam as atividades por falta de pagamento

SS Samara Schwingel AC Ana Clara Avendaño*

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Rodoviários do Distrito Federal paralisaram as atividades na manhã desta sexta-feira (4/9). O motivo, segundo o Sindicato dos Rodoviários do DF, seria o atraso no pagamento de horas extras e outros benefícios.

Ainda de acordo com o sindicato, pelo menos três companhias suspenderam os serviços: Urbi, São José e Marechal. Os rodoviários ainda aguardam manifestação das empresas para uma possível negociação e retorno das atividades.

Sem aviso prévio da paralisação, passageiros esperaram por mais de uma hora por ônibus em diversos regiões do DF. Na Rodoviária do Plano Piloto, as pessoas registraram filas à espera dos ônibus.

Procuradas pela reportagem, as empresas São José e Urbi informaram que já retornaram às atividades e que vão soltar uma nota em breve, junto à Marechal.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Mobilidade e aguarda retorno.

* Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer