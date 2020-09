DF registra mais 40 mortes por covid-19; uma das vítimas era jovem

CB Correio Braziliense

(foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O Distrito Federal contabilizou mais 40 mortes e 1.297 casos de covid-19 nesta sexta-feira (4/9), mostra balanço divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Com isso, Brasília soma 2.459 óbitos e 146.998 diagnósticos positivos da doença.

Nos dados do DF, aparecem ainda 14.017 casos e 222 mortes que foram confirmados na capital, mas são de moradores de outros estados. Dos casos residentes do Distrito Federal, as maiores incidências foram registradas nas Regiões Administrativas Sobradinho I e Lago Sul.

Jovem entre as vítimas

Das novas 40 mortes confirmadas, 30 ocorreram nesta semana, sendo duas delas nesta sexta-feira. Uma das 40 novas vítimas era jovem, na faixa etária entre 20 e 29 anos. Assim, chega a 28 o total de brasilienses com menos de 30 anos que morreram por causa da covid-19. Desses, duas eram crianças com menos de 11 anos.

Já as duas pessoas que perderam a vida nesta sexta-feira eram do sexo masculino e estavam na faixa etária entre 50 e 59 anos. Do total de casos confirmados, os maiores números absolutos estão nas faixa etária de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos.

A letalidade do Distrito Federal é de 1,7% enquanto a taxa de mortalidade é de 80,6 por 100.000 habitantes. A maior letalidade por faixa etária está no grupo de 80 ou mais, bem como a maior taxa de mortalidade.