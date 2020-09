Eixo capital

AM Ana Maria Campos

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

MP prepara denúncia por vários crimes contra investigados na Operação Falso Negativo

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) vai denunciar, na próxima semana, os investigados da Operação Falso Negativo que estão presos preventivamente. Eles devem responder pelos crimes de fraude à licitação (artigos 90 e 96 da Lei 8.666/93), lavagem de dinheiro, contra a ordem econômica, por formação de cartel, organização criminosa e corrupção. Os crimes, segundo os promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Procuradoria-Geral de Justiça do DF, estão relacionados à compra de testes de covid-19 a preços superfaturados com o consequente prejuízo de mais de R$ 18 milhões aos cofres públicos. Entre os alvos, está o secretário afastado de Saúde Francisco Araújo Filho (foto). Justamente por isso, a denúncia será ajuizada no Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), onde o secretário tem foro para ações criminais, a não ser que ele seja exonerado até lá.

Feriado em Brasília

O desembargador Humberto Ulhôa, do TJDFT, negou pedido do subsecretário afastado de Vigilância à Saúde Eduardo Hage para passar o feriado em Caldas Novas (GO). Considerou que seria uma regalia diante da situação de outros investigados que vão passar o 7 de Setembro na Papuda.



Outra CPI

Surgiu uma via para driblar a CPI da Pandemia. O vice-presidente da Câmara Legislativa, Rodrigo Delmasso (Republicanos), apresentou requerimento para instalação da CPI para investigar fraudes na arrecadação do ISS. Já tem 13 assinaturas.

Mais segurança na Saúde

Interlocutores do governo apostam que Ibaneis Rocha pode nomear um delegado da Polícia Federal para a Secretaria de Saúde.

Siga o dinheiro

R$ 133.703.926,01

É o montante estimado em pregão eletrônico para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção hospitalar nas unidades da Secretaria de Saúde do DF.

Decisão tomada

Francisco Araújo Filho não volta mais para a Secretaria de Saúde. O interino Osnei Okumoto também está de passagem. O governador Ibaneis Rocha (MDB) viajou ontem para Uberaba (MG), onde tem fazenda, para amadurecer a decisão que, a princípio, está tomada.

Só papos

“Você sabe que as ONGs, em grande parte, não têm vez comigo. Eu boto para quebrar em cima desse pessoal lá, não consigo matar esse câncer, em grande parte, chamado ONG”

Presidente Jair Bolsonaro, numa referência à atuação de ONGs na defesa do meio ambiente



“Gostaria de saudar todas as Organizações Não-Governamentais (ONGs) que realizam trabalhos importantes pela sociedade, muitas vezes ocupando o vazio que o Estado deixou por negligência aos mais necessitados e às causas importantes”

Deputado distrital Leandro Grass (Rede)