Criança de 3 anos provoca princípio de incêndio após brincar com isqueiro

CB Correio Braziliense

Moradores agiram rápido para conter as chamas em residência - (foto: divulgação / CBMDF)

Um princípio de incêndio assustou moradores do Itapoã na noite desta sexta-feira (4/9). De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o fogo iniciou após uma criança de 3 anos brincar com um isqueiro no quarto. Apesar do susto, ninguém se feriu.

A corporação atendeu esta ocorrência por volta das 19h49. Ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram as chamas controladas pela vizinhança. Os bombeiros então realizaram a operação de rescaldo, para evitar que novos focos surgem e dispersar a fumaça.

O fogo atingiu apenas um quarto da residência que é composta por três cômodos. Foram empregados para atender este chamado três viaturas e treze militares do 10º Grupamento de Bombeiro Militar (Paranoá).