Homem de 33 anos é preso na região do Gama por tráfico de drogas

CB Correio Braziliense

Homem de 33 anos é preso por tráfico de drogas na região do Gama - (foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Um homem de 33 anos foi preso nesta sexta-feira (4/9) pelo crime tráfico de drogas no Distrito Federal. Policiais da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) também apreenderam um menor de idade que atuava na negociação de venda dos entorpecentes. Os dois eram responsáveis pela comercialização de substâncias ilícitas como cocaína, maconha e crack nas regiões do Setor Central, Leste e Sul do Gama.

A partir de investigações anteriores, foi possível flagrar o modo de atuação dos acusados. O adolescente era responsável pela entrega da droga e pelo recebimentos dos valores em espécie.

Com eles, os policiais apreenderam várias porções de maconha, pedras de crack e aproximadamente um quilo e meio de cocaína, além do dinheiro. De acordo com informações da polícia, os autuados informaram que ganharia em torno de R$ 20 mil reais com a venda das substâncias apreendidas.

Após o flagrante, o menor foi apresentado a Delegacia da Criança e Adolescente onde foi autuado por conduta análoga ao tráfico de entorpecentes. Já o homem de 33 anos foi encaminhado para a 14ª DP onde foi autuado por tráfico de drogas. Se condenado pode pegar pena de reclusão de 5 a 15 anos.