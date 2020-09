DF tem baixa umidade do ar e segue em estado de alerta neste sábado

CB Correio Braziliense

(foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Os moradores do Distrito Federal amanheceram com o tempo mais ameno, quando, por volta das 7h, houve o registro da temperatura mínima do dia, de 11º C. Mas, ao olhar pela janela de casa ou ao sair para a rua, o brilho do Sol em meio à poucas nuvens já anunciava um sábado (5/9) quente, com a máxima na casa dos 30º C, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Com o calor e sem qualquer possibilidade de chuva, a capital federal entra novamente em estado de alerta, pois a umidade relativa do ar varia de 80% a 15%. Por isso, o meteorologista Mamedes Luiz Melo destaca alguns cuidados básicos a serem tomados neste período.

"Conforme definido pela Defesa Civil, é preciso evitar as atividades ao ar livre entre às 10h e 16h, pois são os momentos mais quentes e em que a umidade alcança a previsão mínima. Além disso, é preciso manter-se hidratado e, se preciso sair de casa, não esquecer de usar o protetor solar", orienta.

Ainda segundo o especialista, o DF já chega aos 103 dias sem precipitações, e não há chances do fenômeno nos próximos dias. "Para o fim de semana, o tempo permanece mais quente e com baixa umidade. Inicialmente, é previsto que ocorra uma chuva mais pontual ao fim de setembro. Mas vale destacar que é uma tendência, não é algo certo", finaliza Mamedes Luiz.