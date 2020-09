Acidente na DF-140 com três carros interdita rodovia no DF

CB Correio Braziliense

(foto: CBMDF)

Três pessoas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito na DF-140, próximo ao Posto Policial Barreiros, sentido Jardim ABC, na Cidade Ocidental. A colisão, na manhã deste sábado (5/9), envolveu três veículos de passeio, interditando completamente a rodovia e provocando um longo congestionamento.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os automóveis envolvidos na batida são um VW Voyage branco, um Fiat Siena vermelho e um Fiat Palio Weekend cinza. Por conta do impacto da colisão, os carros pararam em pontos distintos da rodovia e partes das carcaças se espalharam na via.

O condutor do Pálio Weekend, Edilson Chagas da Silva, de 55 anos, ficou preso às ferragens e, para retirá-lo, os bombeiros precisaram cortar partes metálicas e arrancar a porta do veículo. Só então a vítima recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital de Base na aeronave da corporação. Ele sofreu escoriações e relatou dores pelo corpo.

A segunda vítima é o motorista do Fiat Siena, Josival Alves de Oliveira, 32 anos. Os socorristas também precisaram cortar parte do veículo para, então, imobilizar Josival e retirá-lo do automóvel. Ele foi levado pelos bombeiros para o Hospital Regional do Paranoá. Relatava dor no peito e tinha um ferimento na cabeça.

Ricardo Francisco Dias, 20 anos, que estava no Voyage branco, foi socorrido pelo Samu, com dores no tórax. Não há informação quanto a unidade hospitalar para onde ele foi levado.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.