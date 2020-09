7 de Setembro: veja o que abre e o que fecha no Distrito Federal

AB Adriana Bernardes

(foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Diferentemente de anos anteriores, o feriado prolongado de 7 de Setembro não terá desfile cívico na segunda-feira (7/9). O evento foi cancelado por causa da pandemia do novo coronavírus e o risco que as aglomerações representam para o controle da covid-19.

Ainda assim, é possível aproveitar o feriado na capital sem se expor a riscos. O tempo quente e seco são perfeitos para programas ao ar livre, em parques, cachoeiras e na orla do Lago Paranoá. Mas atenção: é preciso manter as recomendações sanitárias de distanciamento social e o uso de máscaras faciais.

No Distrito Federal, o feriado começa hoje (5/9) e vai até segunda (7/9). Com isso, há alterações no funcionamento do transporte público e em algumas unidades de saúde. Já o comércio, funciona normalmente neste sábado e domingo. Já no 7 de Setembro, a abertura das lojas de rua é opcional. Aquelas que ficam em shoppings, abrem das 11h às 21h. Lembrando que os estabelecimentos promovem a Semana Brasil, com descontos que podem chegar a 70%.

Apesar da liberação de cinemas e teatros essa semana, a Secretaria de Cultura informou que os espaços permanecem fechados até se adequarem às regras de segurança sanitária e higiene. Programe-se!



Comércios

Lojas de shoppings: funcionam normalmente das 11h às 21h no feriado (7/9)

Lojas de rua: expediente é opcional. Quem for atender ao público, pode abrir as portas a partir das 11h

Transporte público

Metrô: hoje (5/9), das 5h30 às 23h30; domingo (6/9) e segunda (7/9), das 7h às 19h

Ônibus: Na segunda (7/9), vão rodar conforme a tabela de horários dos domingos

Órgãos do GDF

Ceasa: hoje (5/9), das 4h30 às 16h; segunda (7/9), das 4h30 às 17h

Na Hora: agências fechadas

Detran-DF: agências fechadas

Restaurantes comunitários: fechados

Agências do Trabalhador: fechadas

SLU: funcionamento normal

Saúde

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): fechadas

Ambulatórios: fechados

Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) tipos 1 e 2, fechados. Já os tipos 3, abertos

Hemocentro: hoje (5/9), das 7h às 18h

Unidades de pronto atendimento (UPAs): funcionam normalmente, 24h por dia

Hospitais: emergências funcionam normalmente, 24h por dia

Bancos

BRB: agências fechadas. Terminais de autoatendimento funcionam de 6h às 22h

Espaços culturais e turísticos

Permanecem fechados para adequação às regras de segurança e higiene propostas no Decreto nº 41.170, publicado no DODF de 3 de setembro de 2020

Parques

Unidades do Ibram: funcionam normalmente, das 6h às 21h

Parque da Cidade: funciona normalmente, das 5h às 21h.